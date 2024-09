Panthers não consideram negociar Bryce Young, diz treinador

CHARLOTTE, Carolina do Norte — O técnico do Carolina Panthers, Dave Canales, não hesitou na quarta-feira quando perguntado se Bryce Young ainda tem chances de ser um quarterback de franquia.

“Com certeza”, disse ele sobre Young, que foi colocado no banco na segunda-feira após um início de temporada de 0-2 e um início de carreira profissional de 2-16.

Canales também desmentiu qualquer possibilidade de os Panthers considerarem negociar a primeira escolha do draft de 2023, que foi substituída por Andy Dalton, de 36 anos, para o jogo de domingo contra o Las Vegas Raiders.

“Isso não é algo que estamos realmente considerando”, ele disse. “Temos uma ótima situação com nossos quarterbacks agora, com caras que têm experiência.

“Amamos onde estamos e estamos todos trabalhando duro.”

Os jogadores da Carolina também insistiram que ainda acreditam em Young, de 23 anos.

“Definitivamente não acabou”, disse o running back Miles Sanders, que perdeu seu emprego de titular na temporada passada para Chuba Hubbard. “Definitivamente. Ele é inteligente. Ele é rápido. Ele é o primeiro a entrar no prédio, o último a sair. Definitivamente não acabou.

“Esta é a casa dele e ele terá outra chance.”

O veterano wide receiver Adam Thielen, que após a derrota de domingo por 26 a 3 para o Los Angeles Chargers disse que amava Young e lutaria por ele, concordou.

“Estou muito animado com o futuro dele”, disse ele. “Só no momento, vendo-o praticar hoje, os arremessos que ele estava fazendo, sua confiança. Você sabe que ele pode fazer isso em alto nível.

“Às vezes não é tão ruim assim dar um passo para trás e respirar.”

Os companheiros de equipe também foram inflexíveis de que o tamanho de Young (5 pés e 10 polegadas, 204 libras), que foi examinado antes do draft, não foi um fator em suas dificuldades. Young tem três interceptações e nenhum touchdown em dois jogos e um QBR Total de 9,1 que está entre os piores de todos os tempos em um período de dois jogos.

“Isso tem sido fator zero”, disse Thielen sobre o tamanho de Young. “Isso é algo que é muito falado. Ele não se machucou. Não há nada que você possa dizer como, ‘Oh, se ele fosse 2 polegadas mais alto, isso seria diferente.’ Isso é apenas isca de clique ou um ponto de discussão.”

Young comandou o time de escoteiros pela primeira vez na quarta-feira, enquanto Dalton assumiu as primeiras repetições do time. Canales gostou do que viu.

“De volta ao trabalho”, ele disse. “Ele mergulhou no plano de jogo. Tivemos nossas conversas na sala do QB, falando sobre leituras, sobre o que vemos da defesa. Ele seguiu com um ótimo dia em campo, alguns lançamentos fantásticos.

“Ele voltou imediatamente ao trabalho, o que era exatamente o que eu esperava.”

Canales, no entanto, evitou a questão se a decisão de colocar Young no banco um dia depois de ele ter insistido que ele seria titular contra os Raiders destruiria a confiança do quarterback.

“Minha preocupação é o time de futebol”, ele disse. “Minha preocupação é que pressionemos todo o grupo para atingir o padrão de jogo, o padrão de prática que estamos buscando. Eu queria poder responder de forma diferente, mas é isso mesmo.”

Young não falou com a mídia na quarta-feira, mas planeja falar na quinta-feira. Fontes próximas à situação disseram que o antigo vencedor do Heisman Trophy não estava feliz em ficar no banco, mas que esperavam que ele demonstrasse nada além de profissionalismo publicamente.

O recorde de Young é o pior em 18 jogos de qualquer quarterback selecionado com a primeira escolha na era do Super Bowl, de acordo com a ESPN Research. Atrás dele estão Trevor Lawrence (2021, Jaguars), Troy Aikman (1989, Cowboys), Bert Jones (1973, Colts) e Jack Thompson (1979, Bengals), todos com 3-15.

Aikman se tornou três vezes campeão do Super Bowl e membro do Hall da Fama do Futebol Profissional.

Canales não fez nenhuma previsão de grandeza, mas deixou claro que não desistiu de Young.

“Este é um programa voltado para o desenvolvimento, então o desenvolvimento não parou”, ele disse. “Cada representante que está lá, estamos avaliando a coisa toda, conversando e continuando a pressionar todos os nossos caras, incluindo Bryce, para dar o próximo passo.”