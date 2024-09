Para o próximo: Como Sean O’Malley lidou com a derrota no UFC 306?

Sean O’Malley passou de ter “zero desculpas” para sua derrota no UFC 306 para Merab Dvalishvili, para agora dizer ao mundo do MMA que ele acredita que deveria ter conseguido a vitória no Sphere. Como O’Malley tem lidado consigo mesmo após a derrota, e você está surpreso com a reação invertida?

Em uma edição especial de perguntas e respostas do On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem as consequências da derrota de O’Malley e a narrativa de que Dvalishvili está “esquivando-se” de Umar Nurmagomedov — e por que isso é simplesmente ridículo. Além disso, as perguntas incluem Dana White estar pronto para entrar no espaço do boxe, o próximo acordo de TV e transmissão do UFC, a luta AJ McKee x Paul Hughes pelo PPV da PFL, com quem Movsar Evloev pode acabar lutando no UFC 307, Jon Jones x Tom Aspinall, a nova promoção de boxe de Mike Perry e muito mais.

