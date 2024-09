Para o próximo: lutas a serem feitas após o UFC Vegas 97

Sean Brady conquistou a maior vitória de sua carreira no sábado no evento principal do UFC Vegas 97, derrotando o desafiante ao título Gilbert Burns por decisão unânime. Após a vitória, Brady pediu um oponente top-five, colocando o nome de Ian Machado Garry no topo da lista. Ele conseguirá seu desejo?

Em uma edição totalmente nova do On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem o que pode ser o próximo para Brady após ganhar sua segunda vitória consecutiva. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Natalia Silva após sua vitória massiva sobre Jessica Andrade no co-evento principal, Steve Garcia após obter sua quinta vitória consecutiva com um nocaute sobre Kyle Nelson, Cody Durden após sua vitória por submissão sobre Matt Schnell, junto com a vencedora do card principal Yanal Ashmouz e muito mais.

Versões somente de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.