Para que serve o formulário SSA 1724 e como preenchê-lo?

EUSe alguém que você ama faleceu e estava recebendo benefícios da Previdência Social, você pode ter direito a reivindicar pagamentos que eram devidos a ele. Para fazer isso, você precisará preencher o Formulário SSA-1724. Este formulário é usado para reivindicar qualquer Pagamentos da Previdência Social ou reembolsos de prêmios do Medicare devido à pessoa falecida, também conhecida como beneficiário falecido.

O Administração da Segurança Social (SSA) tem uma ordem específica de quem pode reivindicar esses fundos. Se a pessoa falecida tinha um cônjuge sobrevivente, filhos ou pais recebendo benefícios sob o mesmo registro, eles geralmente são os primeiros da fila. Se não, os fundos podem ir para um representante legal do espólio. Parece complicado, mas o formulário divide em seções, facilitando a compreensão da sua elegibilidade.

Quer saber como funciona? Se a pessoa falecida tinha pagamentos de Seguro Social devidos no momento de sua morte, esses pagamentos não desaparecem simplesmente. Em vez disso, eles podem ser transferidos para membros da família elegíveis ou para o representante legal que cuida do espólio. Por exemplo, se você é o cônjuge sobrevivente e viveu com o falecido, você pode ter direito a esses fundos. Da mesma forma, crianças ou pais que estavam recebendo benefícios também podem ter uma reivindicação. Se nenhum membro da família se qualificar, o representante legal do espólio intervém.

Você também pode ter direito a um Reembolso do prêmio Medicare. Isso se aplica se o falecido estava pagando seus próprios prêmios e, semelhante aos pagamentos da Previdência Social, o reembolso segue uma ordem de prioridade, começando com o representante legal e passando para o cônjuge ou filhos.

Reivindicação de pagamentos da Previdência Social para um beneficiário falecido

Para reivindicar esses benefícios, você precisará fornecer algumas informações básicas no Formulário SSA-1724. Isso inclui os dados pessoais do falecido, como nome, Número de Segurança Social (SSN)e data do óbito, bem como suas informações e seu relacionamento com o falecido. Se você estiver arquivando em nome do espólio, certifique-se de anexar quaisquer documentos legais necessários, como uma carta de nomeação mostrando que você tem autoridade para atuar como representante.

Após preencher o formulário, você o enviará para o escritório local da Previdência Social. Se você não tiver certeza, pode entrar em contato com o SSA linha gratuita para orientação em 1-800-772-1213. É uma boa ideia preencher este formulário o mais rápido possível para que o SSA possa processar o pagamento rapidamente.

Com os documentos e informações corretos, reivindicar valores devidos a um ente querido falecido pode ser feito sem problemas.