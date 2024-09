Paraquedista salta com prancha de surf e pega onda ao pousar

O ex-piloto da Força Aérea, que se descreve online como um “surfista apaixonado”, está se tornando viral nas redes sociais… depois de coordenar uma manobra com a Red Bull que o viu saltando de paraquedas em uma prancha de surf. Sim, você leu certo!!!

Pela legenda de Álvarez, podemos presumir que a façanha aconteceu nos Emirados Árabes Unidos… dadas as tags “@visitabudhabi” e “@surfabudhabi”.

Aqueles que estão familiarizados com a carreira de Álvarez não ficam necessariamente surpresos com sua última façanha de risco… já que o famoso panfleto de wingsuit colaborou com a empresa de bebidas energéticas em diversas ocasiões.