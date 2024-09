‘Parece Mortal Kombat’: profissionais reagem às incríveis imagens e sons do Sphere no UFC 306

O UFC nunca fez um show como esse antes.

A gigante dos esportes de combate levou o UFC 306 para o Sphere em Las Vegas e, após semanas de propaganda do evento, ele correspondeu às expectativas com exibições deslumbrantes de gráficos na enorme tela do local de alta tecnologia.

Embora grande parte da produção mais extravagante (e cara) tenha sido guardada para o card principal do pay-per-view, os lutadores estavam tuitando cedo e frequentemente sobre o evento de celebração do Dia da Independência do México.

O comentarista e ex-lutador do UFC Alan Jouban comparou o show a algo saído de um videogame, enquanto vários lutadores simplesmente chamaram o show de “doentio”.

Para um evento encabeçado por uma disputa acirrada pelo título peso galo entre o campeão Sean O’Malley e Merab Dvalishvili, e uma trilogia de lutas pelo título peso mosca entre Alexa Grasso e Valentina Shevchenko, parece que a própria Esfera pode ser a história mais comentada da noite.

ESTE É O EVENTO ESPORTIVO MAIS LEGAL QUE JÁ VI EM TODA A MINHA VIDA!!! UMA OBRA-PRIMA VISUAL #UFC306 — Megan Anderson (@MeganAnderson) 15 de setembro de 2024

Para TODA a equipe de produção/criação nos bastidores… vocês criaram um dos momentos mais históricos da história do esporte!! A narrativa, a iluminação, a qualidade… tudo é uma obra-prima #UFC306 https://t.co/6MERTflhnY — Megan Anderson (@MeganAnderson) 15 de setembro de 2024

Kkkk, não vou mentir, o trabalho da câmera Sphere está me dando enjoo — Chris Curtis, o homem de ação (@Actionman513) 15 de setembro de 2024

Mano, o quê?!

Poder lutar na esfera parece absolutamente incrível.

Essa configuração é demais!!! – Fremd (@joshstranger) 15 de setembro de 2024

Já estive em todo o mundo e dentro de algumas das maiores arenas que o homem já criou e a vista de @ufc Noite dentro do @EsferaVegas é o palco de MMA mais incrível que já vi. Parabéns a todas as pessoas que dedicaram horas e horas de trabalho duro… — Grande John McCarthy (@JohnMcCarthyMMA) 15 de setembro de 2024

Eu vi os vídeos da IA ​​holográfica de Dana falando espanhol em #UFC306 me fez lembrar do filme de 2002, a Máquina do Tempo. É uma loucura o quão longe chegamos. — Julian Marquez (@JMarquezMMA) 15 de setembro de 2024

ok ok… as greves são legais no Sphere! — Mike “Beast Boy” Davis (@MikeDavisMMA) 14 de setembro de 2024