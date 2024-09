Paris Hilton e Megan Thee Stallion festejam juntas no evento da New York Fashion Week

Paris Hilton pode estar vivendo uma vida simples, mas ela não frequenta eventos simples… Garanhão Megan Thee no NYLON Nights, um dos primeiros saraus da New York Fashion Week!

A estrela do reality show compareceu ao evento da revista de estilo de vida NYLON, apresentando músicas de seu novo álbum “Infinite Icon” – com lançamento previsto para hoje… chegando toda rosada em um minivestido brilhante e botas de cano alto.

As irmãs Hilton também transformaram a noite selvagem em um caso de família maior… com mamãe Kate Hilton pulando na cabine do DJ também – embora aparentemente ela não tenha recebido o memorando rosa choque.

Várias das fotos mostram uma equipe de filmagem filmando a ação… não está claro o porquê – embora Paris tenha um novo show saindo com Nicole Richie saindo em breve. De qualquer forma, os fãs devem ficar atentos a todas as filmagens que imaginamos que virão em breve.

Entre as outras celebridades convidadas… do Paramore Hayley Williams – acabei de voltar da Europa depois de uma turnê com Taylor Swift – que foi fotografado com MTS – e Tiffany Haddish colocar seus movimentos de dança à prova.