Paris homenageia Rebecca Cheptegei colocando nome na instalação

Paris nomeará uma instalação esportiva em homenagem a Rebecca Cheptegei, a maratonista olímpica de Uganda que morreu após ser incendiada pelo namorado esta semana.

A prefeita Anne Hidalgo anunciou na sexta-feira os planos de prestar homenagem a Cheptegei.

“Ela nos deslumbrou aqui em Paris. Nós a vimos — sua beleza, sua força, sua liberdade — e era com toda a probabilidade sua beleza, força e liberdade que eram intoleráveis ​​para a pessoa que cometeu esse assassinato”, disse Hidalgo aos repórteres. “Paris não a esquecerá. Dedicaremos um local esportivo a ela para que sua memória e sua história permaneçam entre nós e ajudem a levar a mensagem de igualdade, que é uma mensagem levada pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.”

Escolhas do editor

Cheptegei, que terminou em 44º na maratona nos Jogos de Paris, morreu na quinta-feira, quatro dias depois de ter sido encharcada em gasolina e incendiada por seu namorado no Quênia, no mais recente ataque a uma atleta mulher no país. A mulher de 33 anos sofreu queimaduras em 80% do corpo no ataque de domingo.

Ela é a terceira atleta mulher de destaque a ser morta no Quênia desde outubro de 2021. O Ministro dos Esportes do Quênia, Kipchumba Murkomen, descreveu a morte de Cheptegei como uma perda “para toda a região” e disse que o governo garantiria justiça.

A atleta olímpica ugandense Rebecca Cheptegei terminou em 44º lugar na maratona em Paris. Esportes do USA Today

“Este é um momento crítico — não apenas para lamentar a perda de um atleta olímpico notável, mas para nos comprometermos a criar uma sociedade que respeite e proteja a dignidade de cada indivíduo”, disse o presidente da comissão de atletas de Uganda, Ganzi Semu Mugula, na sexta-feira.

A Reuters contribuiu para esta reportagem.