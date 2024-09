Participantes de ‘Bridgerton Ball Scam’ detalham experiência de pesadelo

Os participantes do “Bridgerton Ball Scam” estão se manifestando, revelando ao TMZ o quão desagradável toda a provação foi para eles… e insinuando que uma ação coletiva pode estar a caminho.

ICYMI… uma “experiência” de baile inspirada no drama romântico da Netflix que prometia ser um momento muito bom para os fãs. Isto é, até chegarem ao “Baile Temático Detroit Bridgerton” – entrando em uma festa simples… que lembrava Fábrica pop-up Willy Wonka de Glasgow.

Tópico sobre o SCAM Bridgerton Ball em Detroit no qual eu (e centenas de outras pessoas) gastamos US$ 300

Conversamos com alguns dos participantes após o caso básico – que não era afiliado ao serviço de streaming – e eles contaram ao TMZ o que aconteceu durante seu tempo desanimador no baile “Bridgerton”.





Katrina de Detroit disse ao TMZ … ela gastou US$ 450 em ingressos básicos e US$ 650 adicionais em roupas, cabelo e maquiagem. No entanto, quando ela chegou ao tão aguardado baile, ela testemunhou um evento com falta de pessoal… onde não havia nada além de longas filas para cenários “terríveis”.

Não havia ninguém verificando os ingressos na porta, e o entretenimento ao vivo prometido era apenas um violinista, uma dançarina de pole dance e um cara aleatório com roupas não temáticas fazendo o “Cha Cha Slide”.

Outra participante nos disse que gastou US$ 600 no total em passagens, hotel e roupas. Disseram-nos que não havia cadeiras suficientes, mas havia uma fila ridiculamente longa para mocktails.

Ela disse que “nada estava no tema”… uma verdadeira decepção para os fãs do drama de época.

Outra participante disse que gastou US$ 150 por ingresso no baile, apenas para experimentar decorações “cafonas e baratas”, relatando que achava que tudo era “extremamente inapropriado”.

Os participantes ficaram tão irritados e decepcionados que a notícia de uma possível ação coletiva circulou online.

No entanto, pelo menos um artista ficou feliz. trapezista profissional Sininho disse ao TMZ … ela foi muito bem tratada pelos organizadores do baile, observando que recebeu US $ 800 para realizar três pole sets – o que levou apenas uma hora.

Tink diz que recebeu uma recepção “calorosa” no baile… embora ela pudesse dizer que muitos ficaram “confusos” com sua presença. Pode ter sido sua coreografia em “Moves Like Jagger” que confundiu as pessoas… mas, em sua defesa, os organizadores pediram que ela a executasse.