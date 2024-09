‘Party’ de Kendrick Lamar gera respostas apaixonadas de Akademiks, Baka Not Nice, Dee-1

Kendrick Lamar lançou sua primeira faixa desde que foi anunciado como artista do intervalo do Super Bowl 59… e o tema não é exatamente um roqueiro de estádio que precisará de controle de multidão… ele está pedindo que a cultura hip hop mude para melhor! !!

Os fãs estão convencidos de que a música se chama “Watch The Party Die”. A letra diz “Acho que é hora de ver a festa morrer… Os manos da rua e os caras corporativos, os rappers que relatam as mentiras, preciso que suas famílias mortifiquem!!!”

A arte da capa da música mostra um par de Air Force 1 totalmente pretos … uma escolha de calçado comum para atiradores no bairro … indicativo do tema da música de que ele teve que fazer o trabalho sujo para a cultura para se limpar.

Drake não respondeu à música ou ao anúncio do SB LIV de Dot, mas Baka não é legal – o cara Kendrick torrado em “Not Like Us” por supostamente ter um caso estranho – ainda parece estranho, e declarou que a faixa pertence a uma lixeira em chamas!!!

Kendrick não usou todas as suas letras para imolar… ele também destaca as estrelas cristãs do hip hop Dee-1 dar Lecrae por suas posturas culturais – “Às vezes me pergunto o que Lecrae faria?” antes de fazer rap, “Eu quero ser empático, meu coração é como o Dee-1”.