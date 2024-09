Patrick Mahomes, do Chiefs, elogia o impacto de Xavier Worthy na estreia na NFL

KANSAS CITY, Mo. — O novato wide receiver Xavier Worthy marcou um touchdown na primeira vez que pegou a bola em um jogo da NFL. Mais tarde, ele marcou outro no quarto período, que terminou como o vencedor do jogo na quinta-feira à noite.

Mas para o quarterback Patrick Mahomes, os touchdowns não foram as maiores contribuições de Worthy para a vitória dos Chiefs por 27-20 sobre o Baltimore Ravens. Mahomes disse que o novato veloz impactou o jogo meramente com sua presença.

“Só de tê-lo lá, isso abre as coisas”, disse Mahomes. “Você viu quando ele está lá, eles estão jogando coberturas de shell. Está pegando caras como [Travis Kelce] e está fazendo caras como [Rashee Rice] aberto por baixo, e é isso que é tão bom nesse ataque, é que somos capazes de fazer tudo isso, e é quando estamos no nosso melhor.”

Worthy pegou apenas dois passes, incluindo um para um touchdown de 35 jardas de Mahomes no período final. Ele marcou o primeiro touchdown dos Chiefs em um reverse de 21 jardas.

Os Ravens estavam preocupados o suficiente com a velocidade de Worthy, que teve um recorde de observação de 4,21 segundos na corrida de 40 jardas, que Rice teve um grande jogo com sete recepções e 103 jardas. Os dois principais tight ends dos Chiefs, Kelce e Noah Gray, combinaram seis recepções e 71 jardas.

Os Chiefs jogaram sem seu grande agente livre da offseason, o wide receiver Marquise Brown, que perdeu o jogo com uma luxação no ombro, mas deve retornar no início da temporada.

“Quando Hollywood aparecer, será difícil para as defesas decidirem quem elas querem cobrir”, disse Mahomes.

Worthy também correu o reverso durante um jogo de pré-temporada. Naquela época, ele perdeu a bola. Mas ele disse que disse ao coordenador ofensivo Matt Nagy na caminhada matinal dos Chiefs na quinta-feira que ele marcaria um touchdown na jogada se eles marcassem contra os Ravens.

Essa é uma das coisas que os Chiefs disseram que gostam em Worthy: os grandes momentos não são grandes demais para ele.

“Sinto que nervos não são realmente uma coisa para mim”, disse Worthy. “Sinto como se eu entrasse, e fosse como ser criança de novo, brincando no quintal.”

Worthy ficou tão animado depois do primeiro touchdown que esqueceu de recuperar a bola para guardá-la como lembrança. Mahomes o salvou recuperando-a ele mesmo.

“Ele é tão tranquilo, calmo e controlado o tempo todo”, disse Mahomes. “Você nem vê a excitação nele, mas ele sai e faz jogadas. Obviamente, queremos continuar a usá-lo mais e mais, mas eu acho que ele teve um ótimo dia hoje, fazendo grandes jogadas e grandes momentos.”