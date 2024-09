Patrick Mahomes e os Chiefs se beneficiaram dos árbitros, diz lenda dos Patriots

EO Kansas City Chiefs se tornou o que o New England Patriots era anos atrás: o time mais admirado ou odiado da NFL. Suas três vitórias no Super Bowl nos últimos cinco anos os tornaram o inimigo público nº 1 dos outros 31 times da liga. Adicione a isso o fato de que durante suas temporadas de campeonato eles tiveram “ajuda” dos árbitros – como muitos alegam – e não é de se admirar que cada vitória do time de Patrick Mahomes esteja sob o microscópio.

Agora, uma lenda dos Patriots se juntou aos detratores dos Chiefs. Antigo Patriotas da Nova Inglaterra e o tight end Rob Gronkowski, estrela do Tampa Bay Buccaneers, recentemente causou impacto com sua afirmação ousada sobre os dirigentes da NFL e seu suposto favoritismo em relação ao Kansas City Chiefs. Gronkowski, que jogou pelos Patriots por nove temporadas e os ajudou a vencer três Super Bowls, sabe uma ou duas coisas sobre o funcionamento interno da liga.

Travis Kelce dá sua opinião sobre a interferência de passe chamada na vitória dos Chiefs

Durante uma aparição no programa de Kay Adams Para cima e Adams programa, Gronkowski expressou seus pensamentos sobre o assunto, dizendo: “Sim, os Chiefs recebem MUITO mais ligações do que os Patriots. Quer dizer, eu nem me lembro de ter recebido ligações… especificamente para mim. Talvez como um time, eu não sei, eu não me lembro dessas ligações… eu estou falando apenas sobre mim.”

A declaração de Gronkowski lança luz sobre a percepção de que os Chiefs têm recebido ligações favoráveis ​​de oficiais durante sua bem-sucedida corrida nos últimos anos. Como um ex-jogador que experimentou os altos e baixos da arbitragem, A visão de Gronkowski sobre esse tópico controverso é certamente instigante.

O Kansas City Chiefs recebe tratamento especial dos árbitros?

Tendo sido uma parte fundamental dos Patriots de Tom Brady antes de unir forças com ele novamente nos Buccaneers, Gronkowski viu em primeira mão como a arbitragem pode impactar um jogo. Ele ressaltou que os times adversários muitas vezes conseguiam segurar a bola e interferir no passe enquanto o defendiam, enquanto ele próprio era frequentemente penalizado por interferência no passe ofensivo.

A alegação de Gronkowski levanta questões importantes sobre a justiça e a consistência da arbitragem na NFL. Não é incomum que fãs e críticos debatam a influência da arbitragem nos resultados dos jogos, e a perspectiva de Gronkowski acrescenta outra camada a essa conversa em andamento.

Além de seus comentários sobre arbitragem, a jornada de Gronkowski na NFL tem sido nada menos que notável. Após uma breve aposentadoria, ele retornou ao campo e ajudou a liderar o Tampa Bay Buccaneers a um título do Super Bowl 55 antes de se aposentar definitivamente em 2022.