Patrick Mahomes encontra JuJu Smith-Schuster para TD contra Falcons

ATLANTA — A segunda recepção de JuJu Smith-Schuster após seu retorno ao Kansas City Chiefs aconteceu no final do terceiro quarto contra o Atlanta Falcons na noite de domingo e foi importante.

A recepção de Smith-Schuster, em terceira descida e 7 jardas, rendeu 13 jardas e um touchdown, dando aos Chiefs uma vantagem de 22 a 14.

O try de Harrison Butker acertou o poste e não foi bom, deixando os Falcons com apenas um ponto.

Smith-Schuster liderou os wide receivers dos Chiefs em recepções em 2022, mas saiu depois daquela temporada como um agente livre para o New England Patriots. Ele retornou aos Chiefs este ano após ser dispensado pelo New England Patriots no training camp.