Patrick Mahomes fará história como o primeiro tricampeão do Super Bowl, diz ex-jogador do Chiefs

vocêp até este ponto no Era do Super Bowlnenhuma equipe ganhou o Troféu Vince Lombardi três vezes consecutivas. A primeira equipe a fazê-lo foi o Dallas Cowboys, que depois de vencer o Super Bowl XVII e XXVIII, perdeu para o San Francisco 49ers no Jogo do Campeonato da Conferência Nacional em janeiro de 1995. No entanto, um ano depois, eles repetiram o título e tornou-se o primeiro time a vencer três Super Bowls em quatro anos.

Os Patriots então repetiram o feito, mas até hoje nenhum time conseguiu vencer três Lombardi’s consecutivos. Antes da era do Super Bowl, o único time a ganhar três títulos consecutivos foi o Green Bay Packersque fez isso duas vezes: 1929-1931 e 1965-1967.

Vídeo zombando do “favoritismo do árbitro” de Patrick Mahomes se torna viral

O Kansas City Chiefs tem sido imparável ultimamente, em grande parte graças a Patrick Mahomes. Desde que ele assumiu como quarterback titular, o time tem consistentemente estado no topo do seu jogo. Ex- O quarterback da NFL Chase Daniel tem falado abertamente sobre o domínio dos Chiefs, rotulando-os como “dinastia viva, ambulante e respirante“..

Ele acrescentou: “O que mais você quer?! Eles são uma dinastia que respira, vive e anda.” O elogio de Daniel vem depois dos Chiefs impressionante sequência de 6 participações consecutivas no Campeonato AFCs, com 4 delas terminando em vitórias.

Qual time é capaz de desafiá-los?

Apesar do hype, algumas equipes tentaram desafiar os Chiefs. O Baltimore Ravens, liderado por Lamar Jackson, tem lutado contra a equipe de Mahomes. Em 5 confrontos, os Ravens de Jackson conseguiram apenas 1 vitória, e isso foi uma decisão difícil em 2021. Após a derrota na Semana 1 desta temporada, Jackson descartou a noção de que os Chiefs são sua “Kriptonita”, insistindo, “Não é minha kriptonita.” Mahomes teve uma resposta atrevida, sugerindo, “Só preciso usar chuteiras brancas da próxima vez” após as reclamações de Jackson sobre uma jogada de última hora.

O Cincinnati Bengals, outro adversário difícil, chegou perto de derrubar o Chiefs em um jogo de roer as unhas que terminou em 25-26. O Bengals de Joe Burrow foi mais competitivo, com Burrow passando por mais jardas do que Mahomes. No entanto, o forte jogo de corrida do Chiefs liderado por Isiah Pacheco e os chutes decisivos de Harrison Butker provaram ser cruciais.

Olhando para o futuro, os Chiefs são os favoritos claros para o Super Bowl desta temporada. O próximo desafio deles é o Atlanta Falcons, que não vence o Chiefs há mais de uma década. O quarterback do Falcons, Kirk Cousins, elogiou Mahomes, dizendo: “É bom para a nossa liga ter um jogador no topo como esse, que se comporta da maneira que ele se comporta..”

Independentemente de os Chiefs continuarem dominando ou enfrentarem um novo desafio, uma coisa é certa: Patrick Mahomes está pronto para continuar entregando um show incrível.