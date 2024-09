Patrick Mahomes fez com que o ex-técnico Jon Gruden quisesse dar um soco nele, e aqui está o motivo divertido

Jon Grudenque já foi uma figura proeminente na NFL como treinador principal dos Raiders e Buccaneers, está encontrando maneiras de permanecer conectado ao futebol, apesar de sua ausência como treinador. Recentemente, ele fez uma aparição surpresa no campo de treinamento dos Chiefs, vestindo seus equipamentos, o que gerou rumores sobre um possível papel no time. No entanto, o treinador principal dos Chiefs, Andy Reid, rapidamente esclareceu o assunto, afirmando que a visita de Gruden foi puramente social, destacando a forte amizade entre os dois.

Durante seu tempo com os Chiefs, Gruden não pôde deixar de se maravilhar com o quarterback Patrick Mahomes. Depois que Mahomes executou um passe de cair o queixo por trás das costas para o tight end Travis Kelce em um jogo de pré-temporada contra o Detroit Lions, Gruden expressou seu espanto, dizendo: “Ele completou um passe pelas costas. Eu queria sair e dar um soco nele por fazer isso. “Sua admiração por Mahomes era palpável, pois ele descreveu o quarterback como um “mágico deslumbrante jogando QB.”

Patrick Mahomes leva fã às lágrimas

Reid, embora reconhecendo o talento de Mahomes para o dramático, advertiu que ele não tolerará tais manobras arriscadas durante os jogos da temporada regularembora tenha sido ele quem encorajou Mahomes a tentar em primeiro lugar. Os fãs estão, sem dúvida, ansiosos para ver Mahomes replicar essa mágica durante a temporada, mas parece improvável que ele corra esse tipo de risco quando as apostas são maiores.

Gruden admira as palhaçadas de Mahomes

Enquanto isso, Gruden se mantém ocupado com lançando seu próprio canal de esportes no YouTube. Essa mudança indica que ele não está deixando seu hiato como treinador diminuir sua paixão pelo futebol. Conforme ele explora novos caminhos, fica claro que seu entusiasmo pelo jogo permanece intacto.

Refletindo sobre o jogo incrível de Mahomes, Gruden comentou: “Isso não é justo. Quero dizer, ele os completa com a mão esquerda, atrás das costas, sob as pernas.” Sua admiração genuína pelo talento de Mahomes mostra que, mesmo de fora do campo, ele continua a apreciar o brilhantismo do esporte.

Embora as especulações sobre a possível entrada de Gruden nos Chiefs fossem apenas isso — especulações —, os comentários de Reid sobre o relacionamento amigável entre eles enfatizam a camaradagem que existe no competitivo mundo do futebol profissional. A visita de Gruden e seus comentários entusiasmados sobre Mahomes ilustrar que, embora ele possa não ser mais treinador, seu amor pelo jogo e respeito por seus jogadores permanecem tão fortes quanto sempre. Com seu novo canal no YouTube, os fãs podem esperar mais insights e comentários do lendário treinador enquanto ele embarca neste novo e emocionante capítulo.