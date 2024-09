Patrick Mahomes não endossará o candidato após a mensagem de Donald Trump

Mahomes se reuniu com a mídia na quarta-feira enquanto o time se prepara para seu próximo confronto contra o Cincinnati Bengals… e durante a imprensa, ele foi questionado sobre Trump ter abandonado sua família após Brittany mostrou apoio para o movimento MAGA no Instagram.

O quarterback do Chiefs evitou a questão… dizendo que usará sua plataforma para encorajar as pessoas a votarem – mas não a OMS a votar.

“Não quero que meu lugar e minha plataforma sejam usados ​​para apoiar um candidato ou fazer qualquer coisa de qualquer maneira”, disse ele. “Acho que a minha função é informar as pessoas para se registarem para votar, informar as pessoas para fazerem as suas próprias pesquisas e depois tomarem a melhor decisão para elas e para as suas famílias”.