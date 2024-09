Patrimônio líquido de Adrian Wojnarowski: Qual era o salário do insider da NBA que está se aposentando?

Adrian Wojnarowskifrequentemente chamado de “Woj”, é uma figura lendária no jornalismo esportivo, particularmente no mundo das reportagens da NBA. Conhecido por suas notícias de última hora precisas e oportunas, Woj tem sido a fonte de referência para tudo relacionado a negociações, contratações e informações privilegiadas da NBA.

Nascido em 4 de março de 1969, em Bristol, Connecticut, Wojnarowski percorreu um longo caminho desde seu começo humilde. Sua carreira no jornalismo começou no ensino médio com o Hartford Courant, e ele não parou por aí. Depois graduando-se na Universidade St. Bonaventure em 1991onde mais tarde recebeu um doutorado honorário em 2022, ele passou a fazer seu nome em várias funções.

O início da carreira de Wojnarowski o viu trabalhando como colunista para o Fresno Bee antes de se mudar para o The Record em Nova Jersey. Sua escrita perspicaz lhe rendeu o prêmio de Colunista do Ano da Associated Press em 1997 e 2002. Em 2006, ele publicou O Milagre de Santo Antônio: Uma Temporada com Bob Hurley e a Dinastia Mais Improvável do Basquete, que se tornou um best-seller do New York Times.

Em 2007, Wojnarowski deixou o mundo dos jornais e se juntou ao Yahoo! Sports. Sua reportagem investigativa incluiu uma peça notável em 2009 sobre violações de recrutamento envolvendo o programa de basquete masculino do Connecticut Huskies. A mudança de Woj para se concentrar nas notícias da NBA o transformou em um dos principais insiders do setor, conhecido por suas “Bombas Woj” que deixam as redes sociais frenéticas sempre que ele dá uma notícia.

Qual é o patrimônio líquido de Woj?

Seu relacionamento com a ESPN começou em 2017, bem a tempo para o frenesi da agência livre da NBA. Embora os detalhes de seu contrato inicial não tenham sido divulgados, em 2022, Woj havia garantido uma extensão de cinco anos e US$ 35 milhões com a rede. Essa mudança colocou ele e seu colega da NFL, Adam Schefter, em um acordo combinado de US$ 80 milhões, ressaltando seu valor para a ESPN.

Em uma reviravolta surpreendente, a ESPN se despediu de um dos maiores insiders do basquete no ramo na quarta-feira. Adrian Wojnarowski revelou que está se afastando da rede depois de sete anos impactantes.

Apesar do seu sucesso, Woj teve sua cota de controvérsias. Em 2010, ele enfrentou críticas por suposta parcialidade e confiança em fontes anônimas, o que lhe rendeu um lugar na lista da Pior Mídia Esportiva. Ele também lidou com questões legais relacionado a um prazo de entrega de livro atrasado e um incidente de grande repercussão em 2020, em que sua resposta às críticas de um senador levou a uma suspensão.

Com um patrimônio líquido de 2024estimado em US$ 6 milhõesWoj consolidou seu status como um grande player na indústria.