Patrimônio líquido de Daniel Dubois: quanto Daniel Dubois ganha por luta?

Daniel Dubois está definitivamente fazendo ondas na cena do boxe peso-pesado! Com apenas 26 anos, essa potência britânica, apelidada de “Dynamite”, já construiu uma reputação para si mesmo como um dos competidores mais formidáveis ​​do esporte. Com uma impressionante taxa de nocaute de 86%, ele não é apenas um rostinho bonito no ringue; ele é uma máquina de nocaute.

Atualmente, Dubois possui um patrimônio líquido estimadode cerca de US$ 5 milhõesgraças a algumas performances emocionantes e lutas estratégicas. Suas lutas contra grandes nomes como Joe Joyce e Oleksandr Usyk realmente impulsionaram seus ganhos.

Anthony Joshua e Daniel Dubois se enfrentam em tenso confronto pré-luta

Além disso, aquelas lutas na Arábia Saudita? Elas têm sido uma mina de ouro para sua conta bancária. Como uma fonte disse, “Ele ganhou milhões com sua carreira no boxe e continuará a fazê-lo no futuro“Está claro que Dubois está ganhando dinheiro enquanto faz isso.

O interessante é que, apesar de sua crescente riqueza, Dubois não parece ser alguém que gasta muito em carros chamativos ou relógios sofisticados. Ele está focado em sua carreira, o que claramente está dando resultado. Ele até investiu em uma casa deslumbrante de sete quartos em Essex, completa com jacuzzi e piscina ao ar livre — definitivamente uma boa vantagem de seu trabalho duro.

Dubois transformou socos em milhões

Dubois se tornou profissional em 2017, com apenas 19 anos, e desde então, ele vem subindo constantemente na classificação. Suas bolsas de luta dispararam, especialmente depois de sua luta memorável com Joyce em 2020, onde ele ganhou cerca de US$ 2,2 milhões, incluindo cotas de pay-per-view.

Enquanto ele se prepara para seu próximo desafio contra Anthony Joshua em Wembley, a excitação está fervilhando entre os fãs. A luta está oficialmente esgotada, com um recorde de 96.000 fãs marcados para comparecer no sábado, 21 de setembro.

O vencedor desta luta pode estar na fila para um confronto com qualquer um Oleksandr Usyk ou Tyson Furyque estão programados para uma revanche em 21 de dezembro na Arábia Saudita pelos títulos dos pesos pesados ​​da WBA, WBC e IBO de Usyk.

Para Joshua (28-3, 25 KOs), vencer significaria conquistar um terceiro título dos pesos pesados ​​e pode até fazê-lo reconsiderar a aposentadoria.Eu estive no poço. Dan está lutando contra alguém que está disposto a morrer lá“, disse Joshua em um evento público na quarta-feira.

Dubois, por outro lado, está ansioso para defender seu título e solidificar seu lugar entre os grandes nomes do boxe do Reino Unido.Estou me acostumando com a ideia de que sou campeão mundial, mas acho que preciso legitimar isso vencendo o AJ. É assim que cimento meu nome e meu legado no esporte“, disse Dubois à AP.

Refletindo sobre sua jornada, Dubois compartilhou: “Cada luta é uma experiência de aprendizado para mim. Eu tiro algo valioso de cada luta, ganhe ou perca.” Essa mentalidade mostra sua resiliência e determinação — qualidades que o tornam não apenas um lutador, mas um verdadeiro competidor na divisão dos pesos pesados.