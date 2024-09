Patrimônio líquido de Edgar Berlanga: Quanto dinheiro o oponente de Canelo tem e qual é seu salário?

Edgar Berlangafrequentemente referido como como o “Mike Tyson porto-riquenho”, está fazendo seu nome no mundo do boxe com seu estilo explosivo e histórico impressionante. Desde que se tornou profissional em 2016, ele rapidamente surgiu como uma das perspectivas mais empolgantes do esporte.

Canelo Alvarez x Edgar Berlanga se enfrentam em um intenso confronto

Com apenas 23 anos, Berlanga ostenta um recorde invicto de 22-0com um número impressionante dessas vitórias vindo por nocaute — muitas no primeiro round. Sua performance gerou discussões sobre potenciais lutas de campeonato e oponentes de alto nível.

Sua ascensão à fama não só capturou a atenção dos fãs de boxe, mas também levou a recompensas financeiras significativas. Embora sua presença nas mídias sociais possa sugerir um estilo de vida chamativo, Berlanga é realmente muito astuto quando se trata de administrar suas finanças. Ele enfatiza a importância de economizar, afirmando: “Acredito em poupar para o futuro.“Essa mentalidade lhe serviu bem, especialmente durante os desafios impostos pela pandemia da COVID-19, permitindo que ele mantenha a estabilidade sem muito estresse.

Canelo parece estar na ponta dos pés no confronto com Berlanga

Nascido no Brooklyn, Nova York, em 18 de maio de 1997, Berlanga começou a lutar boxe aos sete anos de idade, inspirado pelo ícone porto-riquenho Félix Trinidad. Sua carreira amadora foi estelar, culminando em um recorde de 162-17 e vários títulos nacionais.

Qual é o patrimônio líquido de Berlanga?

Desde que se juntou à promoção Top Rank em 2019, Berlanga tem garantiu acordos lucrativos de patrocínio com marcas como SNAC, FMG e Blend Astoriacontribuindo para um patrimônio líquido estimado entre $ 500.000 e $ 1 milhão. Com sua agenda de lutas frequentes, espera-se que seus ganhos aumentem significativamente até o final do ano. “Estou apenas começando“, ele sugere, sinalizando que oportunidades maiores estão no horizonte.

A jornada de Berlanga não foi isenta de controvérsias. Em junho de 2022, ele ganhou as manchetes por tentar morder seu oponente, O viajante Alexis Angulodurante uma partida, resultando em uma multa de $ 10.000 e uma suspensão de seis meses. Apesar deste incidente, ele continua focado em seu histórico imaculado e nas perspectivas futuras.

Berlanga é enfrentando a maior oportunidade de sua carreira até agora. Até agora, ele vem ganhando entre $500.000 e $700.000 por luta. No entanto, esta próxima luta o coloca em um palco muito maior, e espera-se que seus ganhos reflitam isso. Embora a bolsa exata não tenha sido divulgada, prevê-se que Berlanga verá um aumento substancial. Rumores sugeriram ele poderia ganhar até US$ 30 milhões, com US$ 17,5 milhões garantidosmas Berlanga rapidamente descartou esses números, chamando-os de “muito altos”.

Olhando para o futuro, Berlanga assinou um contrato multi-luta com o Matchroom Boxing de Eddie Hearn, preparando o cenário para um sucesso financeiro ainda maior. Com seu poder de nocaute e personalidade carismática, ele não é apenas uma estrela em ascensão, mas também um orgulhoso representante da comunidade de boxe porto-riquenha. À medida que ele continua a construir seu legado, os fãs aguardam ansiosamente seus próximos movimentos dentro e fora do ringue.