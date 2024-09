Patrimônio líquido de Michael Keaton: Qual é o patrimônio líquido do ator de Beetlejuice?

Michael Keaton é um nome que ressoa com muitos cinéfilos, graças ao seu talento impressionante e papéis diversos ao longo dos anos. Com um patrimônio líquido de US$ 50 milhõesele conquistou um lugar significativo para si mesmo em Hollywood. Ele chamou a atenção pela primeira vez no início dos anos 1980 com suas performances cômicas em filmes como Senhor mãe e Turno da noiteonde seu talento para o humor conquistou o público. No entanto, foi sua colaboração com o diretor Tim Burton que realmente o lançou ao estrelato.

A parceria deles começou com Suco de besouro em 1988, onde Keaton interpretou o fantasma travesso, mostrando sua habilidade de incorporar personagens excêntricos. Mas foi seu papel icônico como Batman na adaptação de Tim Burton de 1989 que marcou um momento crucial em sua carreira. Apesar do ceticismo inicial dos fãs sobre suas raízes cômicas, a dupla interpretação de Keaton de Bruce Wayne e Batman foi recebida com aclamação, estabelecendo-o como um grande ator em Hollywood.

Ao longo dos anos 90 e 2000, Keaton continuou a demonstrar seu alcance com papéis em filmes como Multiplicidade, Jackie Browne Os outros caras. No entanto, foi sua atuação em Homem-pássaro (2014) que lhe rendeu aclamação da crítica generalizada. Interpretando um ator decadente famoso por um papel de super-herói, a atuação de Keaton serviu como um comentário inteligente sobre sua própria carreira, rendendo-lhe um Vitória no Globo de Ouro e indicação ao Oscar.

Nos últimos anos, Keaton demonstrou ainda mais sua versatilidade com atuações de destaque em Holofote (2015), que ganhou o Oscar de Melhor Filme, e O Fundador (2016), onde ele retratou o magnata do McDonald’s, Ray Kroc. Ele também retornou ao gênero de super-heróis, interpretando o Abutre em Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017) e Morbius (2022). Notavelmente, ele reprisou seu papel como Batman em 2023 O Flash.

Uma carreira que abrange comédia, drama e super-heróis

Um dos sucessos recentes de Keaton foi na série limitada Dopedoentepara o qual ele recebeu um Emmy do horário nobre e um Globo de Ouro. Sua trajetória profissional é uma prova de seu talento e adaptabilidade, e ele não mostra sinais de desaceleração.

Nas próprias palavras de Keaton, “Sempre fui atraído por personagens positivos e que vêm de um lugar muito inocente.” Essa filosofia se reflete em seus diversos papéis, permitindo que ele traga profundidade a cada personagem. Ele também observou, “Eu gosto muito de personagens falhos“, o que demonstra sua preferência por papéis complexos que demonstrem suas habilidades.

Como ele mesmo disse sucintamente: “O que eu gosto no filme é que ele é sobre otimismo“A jornada de Keaton em Hollywood é de fato uma história de otimismo, versatilidade e talento notável, garantindo que ele continuará a cativar o público nos próximos anos.