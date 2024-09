Patriots não jogam passe na derrota na prorrogação para o Seahawks

FOXBOROUGH, Massachusetts — Um dos temas que saíram do vestiário do New England Patriots após a derrota por 23 a 20 na prorrogação para o Seattle Seahawks foi que eles precisam seguir em frente rapidamente, com o próximo jogo na quinta-feira contra o New York Jets na programação.

Ao fazer isso, treinadores e jogadores reconheceram uma área onde precisam de uma atualização significativa: contribuições dos recebedores. É difícil vencer quando os wide receivers totalizam três recepções para 19 jardas, como fizeram no domingo contra os Seahawks.

“Definitivamente precisamos começar a levar a bola para o campo”, disse o técnico Jerod Mayo.

Os Patriots provaram que podem correr com a bola e são um time forte e físico. Eles totalizaram 185 jardas correndo em 36 corridas (média de 5,1) contra os Seahawks. Na Semana 1, eles correram e bateram para 170 jardas em 39 corridas (4,4) em uma vitória sobre o Cincinnati Bengals.

Eles também mostraram que seus tight ends podem ser eficazes, já que o veterano Hunter Henry totalizou 109 jardas, o recorde de sua carreira, na derrota para o Seahawks, empatando seu recorde de oito recepções.

Mas sem conseguir enfraquecer as defesas tendo sucesso mais consistente no perímetro e no jogo de passes de longo alcance, o ataque unidimensional mostrou suas limitações, como em situações de fim de tempo e de jogo, quando se enfrenta um campo longo com tempo limitado no relógio.

“Temos que ser capazes de fazer pingue-pongue entre os dois”, disse Mayo, reconhecendo que os Seahawks tiraram jogadas de passe mais profundas com um uso efetivo de uma defesa de segurança dividida. “Isso é algo em que precisamos trabalhar. Precisamos ser um ataque mais equilibrado e esse será o objetivo desta semana.”

Isso não será fácil contra uma defesa dos Jets que permitiu uma média de 195,5 jardas de passe em duas semanas — uma derrota na Semana 1 em San Francisco e uma vitória de 24 a 17 contra os Titans no domingo.

O veterano quarterback dos Patriots, Jacoby Brissett, completou 30 de 51 passes para 270 jardas, com um touchdown e nenhuma interceptação nos dois primeiros jogos.

“Obviamente gostaríamos de mais em nosso jogo de passes”, disse Brissett. “Tenho que fazer um trabalho melhor para envolver muitos desses caras no plano de jogo e durante todo o jogo. Assumo a responsabilidade por isso.”

Uma questão persistente, no entanto, é se o pessoal dos Patriots no receiver é potente o suficiente para entregar esses resultados desejados. Parte da razão pela qual a diretoria perseguiu o wide receiver Calvin Ridley agente livre tão agressivamente na offseason, e depois Brandon Aiyuk em uma troca, é que New England não tem uma ameaça dinâmica que comande atenção extra das defesas.

Na abertura da temporada, os Patriots usaram a rápida escolha de segunda rodada de 2022 Tyquan Thornton (2 recepções, 27 jardas) e o veterano do quinto ano KJ Osborn (3 recepções, 21 jardas) como seus principais recebedores, com DeMario Douglas (2 recepções, 12 jardas) no slot. A escolha de segunda rodada Ja’Lynn Polk (1 recepção, 6 jardas) foi a opção nº 4.

Na derrota de domingo para o Seahawks, Polk foi elevado na tabela de profundidade e terminou com duas recepções para 12 jardas (incluindo um touchdown). Osborn foi o outro titular e não fez sua única recepção, para 7 jardas, até a segunda jogada da prorrogação. O resto do corpo de recebedores — Thornton, Douglas e a escolha da quarta rodada de 2024, Javon Baker — não foram registrados na planilha de estatísticas.

Mayo colocou a responsabilidade sobre si mesmo e sobre a comissão técnica, dizendo que uma possibilidade é planejar mais jogadas para Douglas, a opção de slot instável.

“Temos que fazê-lo ir. Ele é um dos nossos jogadores mais explosivos. Cabe a nós, como treinadores, consertar isso”, disse ele.

O pivô titular David Andrews também reconheceu as deficiências do time pelo ar, mas observou que é preciso todos para melhorar os resultados. Isso inclui a linha ofensiva, já que Brissett foi sacado três vezes no domingo e atingido oito vezes, o que Andrews disse ser demais.

“Temos que obter mais produção do nosso jogo de passes, que é algo que sempre disse ser um esforço de equipe de todos. Não é apenas uma pessoa, ou um grupo de posição”, disse Andrews. “É preciso uma equipe — todos os 11 caras no ataque — e é isso que tentaremos fazer esta semana.”