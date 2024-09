Paul McCartney faz aparição surpresa no programa de comédia de Deon Cole

Paul McCartney dado Deon Cole um pouco de “Ajuda!” Terça-feira à noite, quando ele se juntou ao comediante no palco para uma aparição surpresa em Hollywood… contando algumas piadas de sua autoria.

Assista ao vídeo… Deon está se apresentando e trabalhando em novo material no Hollywood Improv, um famoso clube de comédia em Los Angeles, quando puxa a lenda dos Beatles para o palco com ele no final de sua apresentação.