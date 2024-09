Paul Mullin comemora gol do Wrexham com máscara do Deadpool

Paul Mullin comemorou o gol do Wrexham na noite de terça-feira vestindo uma máscara do super-herói Deadpool, interpretado por Ryan Reynolds.

Reynolds é coproprietário do Wrexham com o colega ator Rob McElhenney. A jornada os viu progredir para a League One com promoções consecutivas, com Mullin na vanguarda.

Mullin teve um início de temporada 2024-25 prejudicado por lesões, mas foi titular na vitória do Wrexham por 2 a 1 sobre o Salford City na Football League Trophy na noite de terça-feira.

Ele abriu o placar para o Wrexham após apenas 18 minutos e comemorou a ocasião usando uma máscara do Deadpool.

Mullin aparece no último filme da série, Deadpool & Wolverine. No filme, Mullin interpreta “Welshpool”, uma iteração de Deadpool com uma bandeira galesa no peito. O filme também apresenta uma participação especial do colega striker Ollie Palmer.

Mullin, 29, assinou com o Wrexham em 2021 e foi essencial para o sucesso do clube sob o regime Reynolds-McElhenney.