Paul Mullin, de Wrexham, sobre ‘mordida’: Não é o que parece

O atacante do Wrexham, Paul Mullin, disse que não mordeu a perna do lateral esquerdo do Birmingham City, Alec Cochrane, insistindo que não é o que parece.

O Birmingham venceu o Wrexham por 3 a 1 em uma partida apelidada de “clássico de Hollywood” devido aos famosos donos do time — a lenda da NFL Tom Brady tem uma participação minoritária no Birmingham, e Ryan Reynolds e Rob McElhenney são coproprietários do Wrexham.

Mullin, que saiu do banco aos 63 minutos, foi pego em uma colisão com Cochrane e então foi mostrado pelas câmeras de TV aparentemente mordendo a perna de seu adversário.

“Eu sei o que parece… mas não aconteceu. Embora você possa dizer que a perna dele estava pensando em atacar minha boca”, disse Mullin em um post no X.

O Wrexham continua no topo da League One, embora a derrota tenha encerrado seu início invicto na temporada e empatado em pontos com o Birmingham, que tem um jogo a menos.