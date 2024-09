Payton Thorne, de Auburn, diz que apostadores pedem dinheiro após perdas

O quarterback sênior do Auburn, Payton Thorne, disse na terça-feira que as críticas após derrotas, como a derrota de sábado para a Califórnia, incluíram pedidos de dinheiro de apostadores.

Thorne, que apareceu no “The Next Round”, disse que apostadores lhe enviaram mensagens no Venmo pedindo dinheiro.

“Eles definitivamente não estão enviando dinheiro”, disse Thorne, que teve quatro passes interceptados na derrota por 21-14 para Cal no sábado, com uma risada. “É engraçado. Quando eles perdem dinheiro, eles querem seu dinheiro de volta. Mas quando eles ganham dinheiro em uma parlay, ninguém nunca me enviou nada do dinheiro.”

Thorne minimizou os pedidos de dinheiro durante sua aparição, mas a questão é algo que a NCAA está monitorando e tentando combater.

Resultados de um estudo da Signify, uma empresa de inteligência artificial e parceira da NCAA, descobriram que 1 em cada 3 atletas universitários de alto nível recebe mensagens de indivíduos com “interesse em apostas”.

A pedido da NCAA, Maryland, Louisiana, Ohio e Vermont estão entre os estados que proibiram casas de apostas de oferecer apostas paralelas em jogadores universitários.

Atletas profissionais também tiveram experiências semelhantes.

O jogador de golfe da PGA Max Homa disse que apostadores rastrearam sua conta no Venmo e solicitaram dinheiro dele várias vezes por semana.

“Isso está ficando chato”, disse Homa ao The Washington Post.