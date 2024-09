Penedo vai acelerar com elas: Grande Arrastão das Mulheres com o 15 está marcado para o dia 25

No dia 25 de setembro, a partir das 17h, as mulheres de Penedo tomarão as ruas em um grande ato de apoio à reeleição de Ronaldo Lopes, participando do Arrastão das Mulheres com o 15. A concentração acontecerá na Praça Jácome Calheiros, em frente ao Colégio Imaculada Conceição, com o percurso seguindo até o Largo de São Gonçalo.

Reconhecido como o prefeito que mais fez pelas mulheres, Ronaldo Lopes implementou políticas públicas que transformaram a vida das penedenses. Durante sua gestão, foi criada a Secretaria da Mulher, além do Conselho Municipal das Mulheres, e ele assegurou que muitas posições de liderança na administração municipal fossem ocupadas por mulheres. Essas ações consolidam o compromisso de Ronaldo com a inclusão e valorização feminina em Penedo.

O Arrastão das Mulheres com o 15 será a oportunidade para que as penedenses demonstrem seu apoio e reafirmem a confiança em Ronaldo Lopes e Valdinho Monteiro para continuar acelerando Penedo.

Serviço:

Evento: Arrastão das Mulheres com o 15

Data: 25 de setembro

Horário: Concentração às 17h

Local: Praça Jácome Calheiros (em frente ao Colégio Imaculada Conceição)

Percurso: Praça Jácome Calheiros até o Largo de São Gonçalo