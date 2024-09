Pep Guardiola apoia Mauricio Pochettino como técnico dos EUA

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, apoiou a decisão da seleção masculina dos Estados Unidos de contratar Mauricio Pochettino como treinador principal, ao mesmo tempo em que classificou o trabalho como “fascinante”.

Pochettino liderará os EUA rumo à Copa do Mundo em casa em 2026, após assumir o lugar de Gregg Berhalter, que foi demitido em julho.

Guardiola e Pochettino se enfrentaram diversas vezes na Premier League e o técnico do City disse que apoia a nomeação.

“Desejo a ele e aos EUA — tenho amigos lá — boa sorte”, disse Guardiola em entrevista coletiva na sexta-feira.

“Eu sei que ele é um gerente de primeira classe, um gerente experiente.”

A nomeação de Pochettino, que deixou o Chelsea em maio, foi vista como uma atitude ambiciosa pelos EUA em preparação para a Copa do Mundo, que também terá jogos no México e no Canadá, em dois anos.

O argentino, que também teve passagens pelo Tottenham e pelo Paris Saint-Germain, foi cogitado para o cargo de técnico no Manchester United durante o verão.

Pep Guardiola e Mauricio Pochettino treinam regularmente um contra o outro. Justin Setterfield – A FA/A FA via Getty Images

Guardiola também demonstrou interesse em ser um treinador internacional quando deixar o City e disse que consegue entender por que Pochettino assumiu o cargo na seleção dos EUA — atualmente a 16ª colocada no ranking mundial — devido ao potencial do país.

“É fascinante para os EUA tentar construir um projeto de muitos anos e conseguir levar a seleção nacional ao próximo nível”, acrescentou Guardiola.

“O potencial com os EUA está lá pela quantidade de pessoas e esportes e assim por diante. Se ele decidiu é porque é o melhor para ele.”