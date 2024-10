Pete Rose, líder de todos os tempos da MLB, morre aos 83 anos

Pete Rose, o líder de todos os tempos que foi banido do beisebol por apostar no esporte, morreu aos 83 anos, confirmou o médico legista do condado de Clark, Nevada, à ABC News na segunda-feira.

“Charlie Hustle”, como era conhecido por seu estilo de jogo implacável, ficará aquém de sua tentativa de entrar no Hall da Fama durante sua vida. Apenas o jogo o impediu de entrar, já que suas realizações em campo são inquestionavelmente dignas do Hall da Fama.

Os 4.256 rebatidas de Rose são 67 a mais que a marca da carreira de Ty Cobb, o maior número da história da MLB. Rose também jogou o maior número de partidas e teve o maior número de rebatidas da história. Em uma carreira de jogador que durou de 1963 a 1986, Rose ganhou três títulos de rebatidas e liderou a liga em rebatidas sete vezes. Ele foi o Estreante do Ano em 1963, 17 vezes All-Star e MVP da Liga Nacional em 1973.

Suas melhores temporadas foram como membro da “Big Red Machine” do Cincinnati Reds, que conquistou títulos consecutivos em 1975 e 1976. Rose foi o MVP da World Series em 1975. Em 1978, Rose cativou o mundo do beisebol ao perseguir a seqüência recorde de 56 rebatidas consecutivas de Joe DiMaggio. Ele finalmente empatou a marca de 44 jogos da NL, mas foi aí que tudo terminou.

Mesmo antes de estourar o escândalo do jogo, Rose era uma figura polarizadora. Seu estilo obstinado era amado pelos torcedores de seu time, mas não apreciado por todos. Nada resumiu melhor essa dinâmica do que o All-Star Game de 1970, quando Rose marcou a sequência da vitória ao passar por cima do apanhador de Cleveland, Ray Fosse, na base. Embora os All-Star Games fossem levados mais a sério do que são hoje, muitos ainda se opuseram ao jogo.

Mesmo aqueles que não o amavam, no entanto, tiveram que admitir que Rose foi um dos melhores jogadores de todos os tempos – um membro infalível do Hall da Fama. Mas tudo isso foi desvendado em 1989. A MLB conduziu uma investigação sobre os rumores de que Rose – que dirigia os Reds – havia apostado no beisebol. O relatório de John Dowd concluiu que ele havia feito apostas em jogos de beisebol, inclusive em seu próprio time.

Depois de uma batalha legal em que Rose negou ter apostado no beisebol, ele finalmente cedeu e aceitou a proibição vitalícia do comissário Bart Giammatti. Pouco depois de a proibição entrar em vigor, Rose também foi condenada por evasão fiscal e passou vários meses na prisão.

Muitos acreditam que Rose aceitou a proibição na esperança de solicitar com sucesso a reintegração, mas isso nunca aconteceu. Embora tenha se inscrito diversas vezes, a mais recente em 2015, sempre foi rejeitado. O argumento contra a reintegração muitas vezes resultou no fato de que Rose nunca admitiu qualquer irregularidade. Ele finalmente o fez em uma autobiografia de 2004, onde admitiu apostar no beisebol, incluindo jogos dos Reds, embora tenha dito que nunca apostou contra seu time.

O beisebol abriu uma exceção à proibição em 1999, permitindo que Rose entrasse em campo como membro do All-Century Team da MLB em uma cerimônia no Turner Field.