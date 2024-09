Peter Renaday, dublador de OG Ninja Turtles, morto aos 89 anos

Pedro Renaday – mais conhecido como a voz original do Mestre Splinter no programa de TV animado “Teenage Mutant Ninja Turtles” – morreu, descobriu o TMZ.

Mais tarde, ele reprisou seu papel como Splinter nas partes faladas não musicais do show de ação ao vivo “TMNT: Coming Out of Their Shells”, que foi gravado no Radio City Music Hall em 1990.