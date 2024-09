Petr Yan x Deiveson Figueiredo definido para a atração principal do UFC Macau

Petr Yan e Deiveson Figueiredo devem finalmente se enfrentar no octógono do UFC.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram ao MMA Fighting que Yan e Figueiredo se enfrentarão no UFC Macau em 23 de novembro. Leo Guimarães relatou a reserva primeiro no Twitter.

A disputa deverá ser o evento principal de cinco rounds.

Após um ano longe das competições, Yan retornou à ação no UFC 299 em março, derrotando Song Yadong por decisão unânime para quebrar uma sequência de três derrotas consecutivas. O ex-campeão peso galo havia perdido decisões divididas consecutivas para o então campeão Aljamain Sterling e Sean O’Malley, antes de sofrer uma decisão desequilibrada para o novo campeão de 135 libras Merab Dvalishvili.

Figueiredo encontrou um tremendo sucesso desde que subiu da divisão peso-mosca. O antigo detentor do título de 125 libras está 3-0 em sua nova divisão, que inclui vitórias por decisão contra Rob Font e Marlon Vera, junto com uma vitória por finalização sobre o antigo campeão Cody Garbrandt no UFC 300.

Guilherme Cruz contribuiu para esta reportagem.