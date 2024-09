Peyton e Eli Manning lançam musical ‘Manningcast’ com Reid, Bublé e Pete Davidson

Esqueça o Super Bowl, Peyton dar Eli Manning estão atrás do Tony Awards agora… porque as duas lendas da NFL lançaram um “musical” hilariante em homenagem ao seu show de sucesso “Manningcast” – e o elenco está repleto de grandes nomes!!

Os irmãos quarterbacks mostraram suas habilidades vocais na promoção de 10 minutos da próxima temporada de transmissão do “Monday Night Football”… mas eles não estavam sozinhos no palco – recrutando rostos do futebol como treinadores Andy Reid, John dar Jim Harbaugh, Mike McDaniel dar Brian Daboll para entrar na magia.