PFL revela card completo para Francis Ngannou x Renan Ferreira PPV

A PFL revelou o card completo e a ordem das lutas para o próximo pay-per-view da promoção, chamado Battle of the Giants, que marca o retorno de Francis Ngannou à ação contra Renan Ferreira no evento principal.

PFL: Ngannou x Ferreira acontece em 19 de outubro na Kingdom Arena em Riad, Arábia Saudita, com as preliminares começando às 13h30 (horário do leste dos EUA) e o card principal começando às 16h (horário do leste dos EUA).

Ngannou assinou com a PFL como um agente livre após sua passagem pelo UFC, onde deixou a organização como campeão dos pesos pesados. Após sua assinatura, Ngannou decidiu perseguir um sonho de vida de fazer a transição para o boxe, o que resultou em um par de lutas contra Tyson Fury e Anthony Joshua.

Ngannou sofreu um nocaute brutal para Joshua em março e decidiu retornar ao MMA com a luta contra o campeão peso-pesado da PFL de 2023, Ferreira, esperando por ele.

O co-evento principal conta com o retorno de Cris Cyborg, que também fará sua estreia na PFL ao enfrentar a bicampeã da liga Larissa Pacheco em uma luta peso-pena.

A mais nova luta adicionada ao PFL PPV é um confronto de pesos-pena, com o veterano de 11-1 Husein Kadimagomaev, que treina ao lado da estrela do UFC Khamzat Chimaev, fazendo sua estreia na promoção quando enfrentar Zafar Mohsen no card principal.

O card preliminar conta com o retorno do veterano do Bellator Raufeon Stots, que enfrenta Marcos Breno em uma luta de peso galo.

Aqui está o card completo e a ordem das lutas do PPV PFL Battle of the Giants:

CARTÃO PRINCIPAL (16h00 horário do leste dos EUA no pay-per-view)

EVENTO PRINCIPAL: Francisco Ngannou vs. Renan Ferreira

Cris Cyborg vs. Larissa Pacheco

Johnny Eblen contra Fabian Edwards

Husein Kadimagomaev vs. Zafar Mohsen

AJ McKee contra Paul Hughes

PRELIMINARES (13h30 horário do leste dos EUA)

Raufeon Stots vs. Marcos Breno

Makkasharip Zaynukov vs. Dedrek Sanders

Ibragim Ibragimov vs. Nacho Campos

Mostafa Nada vs. Ahmed Sami

Youssef Al Housani vs. Taha Bendaoud