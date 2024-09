PGJ Lean Araújo empossa cinco novos analistas jurídicos do M

O Ministério Público do Estado de Alagoas deu posse, nesta segunda-feira (9), a cinco novos servidores, todos provados no último concurso público realizado pela instituição. Todos desempenharão suas atividades profissionais na área jurídica e já começarão a trabalhar a partir da próxima semana.

O ato de posse foi assinado pelo procurador-geral de Justiça, Lean Araújo. A partir de agora, integram o quadro de servidores Carlos Eduardo França dos Santos, Daniel Araújo Ramalho, Mariana Pereira Barreto, Paulo Stein Aureliano de Almeida e Carine de Carvalho Agra. Os cinco assumiram o cargo de analista jurídico e vão trabalhar na condição de assessoramento junto a promotores de Justiça.

Durante a cerimônia, o chefe do MPAL parabenizou os novos servidores e ressaltou a importância compromisso que eles terão com a instituição a partir de agora: “Vocês agora fazem parte da família Ministério Público, essa instituição tão importante na promoção de justiça para a sociedade alagoana. A partir de agora, o que nós desejamos é que vocês sejam leais com a instituição. É essa lealdade que vai fazer com que vocês nos auxiliem na melhor prestação de serviços ao cidadão. E saibam que estou feliz por ter feito a nomeação de cada um e de cada uma, esse era um compromisso nosso com quem estudou tanto para fazer parte do MP de Alagoas”, disse Lean Araújo.

O corregedor-geral do MPAL, Maurício Pitta, também deu boas-vindas aos novos analistas jurídicos: “O Ministério Público passa a ser a segunda casa de vocês, portanto, sintam-se acolhidos. E sabiam que o MP valoriza e respeita os seus servidores”, afirmou.

Carine de Carvalho Agra comemorou a posse: “Estamos realizando um sonho. Se já éramos felizes antes, agora é que seremos ainda mais por estarmos assumindo esse cargo com com ética e compromisso de justiça junto a essa instituição que protege os vulneráveis e a ordem jurídica”, discursou ela.

A solenidade também foi prestigiada pela diretora de Recursos Humanos, Dilma Queirós, pelo vice-presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público e por familiares dos empossados.