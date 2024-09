PGJ Lean Araújo empossa mais 4 servidores nesta sexta (20)

O Ministério Público de Alagoas empossou mais 4 servidores nesta sexta-feira, 20 de setembro. Deles, três exercerão o cargo de analista em diferentes especialidades e um atuará como técnico. A solenidade de posse foi presidida pelo procurador-geral de Justiça, Lean Araújo.

“Eu gostaria de parabenizar a todos que estão tomando posse hoje e também de registrar que a viabilidade dessas nomeações referentes ao último concurso público realizado pelo MP se deve ao Colégio de Procuradores de Justiça, sem deixar de mencionar o apoio do Poder Legislativo e Executivo”, afirmou o chefe do MPAL.

Ele destacou ainda que a gestão do Ministério Público vem cumprindo o compromisso de reforçar o quadro de pessoal, nomeando servidores para atuarem junto aos órgãos de execução. Lean também falou sobre a cultura organizacional do MP, que é marcada pela horizontalidade e pelo bom relacionamento entre membros e servidores.

Foram empossados hoje Laís Macêdo Vilas Boas, no cargo de analista – psicologia; Wanessa Correia Peixoto, no cargo de analista – auditoria; Claritiana Janaína dos Santos Pereira, no cargo de analista – assistência social; e Thiago Nascimento Guedes da Silva, no cargo de técnico do MP.