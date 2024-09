PGJ Lean Araújo prestigia cerimônia em que CNPG entrega medalha de mérito ao ex-procurador-geral Márcio Roberto

O Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG) homenageou, nesta terça-feira (17), o ex-procurador-geral de Justiça (PGJ), Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, que atualmente ocupa assento no Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) como desembargador. A solenidade foi prestigiada pelo atual chefe do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL), Lean Araújo, pelo corregedor-geral, Maurício Pitta, além de outros membros da instituição. Na ocasião, o presidente do Conselho e atual PGJ do MP de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, entregou a Márcio Roberto a Medalha do Mérito do CNPG.

Durante a solenidade, que ocorreu na sede do TJAL, Lean Araújo, que se tornou procurador-geral agora em 2024, após o término do mandato de Márcio Roberto Tenório de Albuquerque à frente do MPAL, lembrou que participou da gestão no cargo de subprocurador-geral Administrativo Institucional: “O desembargador Márcio é um agente público que agrega e promove o diálogo. Foi graças a esse seu olhar coletivo, quando ele estava como PGJ, que pude voltar à administração superior. E eu agradeço por aquela oportunidade que a mim foi dada. Quero também dizer da minha admiração e respeito pelo Márcio, que é uma inspiração por ser um homem democrata e que permite brilhar todos aqueles que estão à sua volta. Por fim, reforço que foi ele quem iniciou o processo de ampliação no número de analistas do nosso Ministério Público, permitindo que as promotorias e procuradorias pudessem desenvolver um trabalho ainda melhor em benefício da sociedade”, afirmou.

O presidente do CNPG, Jarbas Soares Júnior, explicou que a outorga da medalha é mérito do ex-procurador-geral de Justiça. “Ao concedermos esta homenagem, estamos reconhecendo o trabalho desempenhado por Márcio Roberto como promotor de Justiça, procurador de Justiça e procurador-geral. Seja pela competência ou pela dedicação à causa do Ministério Público, o hoje desembarcador Márcio sempre evidenciou profundo respeito aos valores institucionais que estão estabelecidos na Constituição e, durante mais de três décadas, entregou-se de corpo e alma ao MP alagoano, órgão que teve a sua liderança por duas vezes. E é por isso, e com sentimento de admiração, amizade e reconhecimento, que vim de Minas Gerais lhe entregar a Medalha do Mérito do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. Obrigado pelos inestimáveis serviços prestados ao Ministério Público brasileiro”, declarou ele.

Agradecimento

Após ser agraciado, o desembargador Márcio Roberto agradeceu a honraria concedida. Ele lembrou sua trajetória ao longo de 37 anos de Ministério Público e disse que segue trabalhando com o mesmo propósito de promover justiça ao cidadão alagoano. “Minha gratidão ao presidente Jarbas e ao CNPG pelo reconhecimento ao nosso trabalho, que foi desempenhado com amor e máximo respeito ao Ministério Público. Foram décadas de dedicação ao Ministério Público de Alagoas e, nos últimos quatro anos, também ao MP brasileiro, lutando em defesa da instituição lá em Brasília e participando de muitas reuniões com os congressistas. Batalhamos para que a nossa instituição não fosse diminuída em suas atribuições constitucionais e para que direitos fossem garantidos ao povo. Saímos vencedores em muitos desses enfrentamos porque tínhamos procuradores-gerais valorosos e comprometidos. Por isso, orgulho-me de ter integrado o CNPG. Agora, no Judiciário, continuo minha trajetória para levar justiça à sociedade”, discursou Márcio Roberto Tenório de Albuquerque.

A cerimônia foi prestigiada pelo presidente do Tribunal de Justiça, Fernando Tourinho, por vários desembargadores do TJAL, pelo corregedor-geral do MPAL, Maurício Pitta, pelo subprocurador-geral Administrativo-Institucional, Walber José Valente de Lima, pelo procurador de Justiça Vicente Felix Correia, e pelos promotores de Justiça Edelzito Andrade, Humberto Bulhões e Roberto Salomão, este último, presidente da Associação do Ministério Público de Alagoas (Ampal).