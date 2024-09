PGJ Lean Araújo realiza reunião com candidatos aprovados em concurso da Semed

Nesta quarta-feira (18), o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, recebeu uma comitiva formada por candidatos aprovados, como cadastro de reserva, no concurso realizado em 2017 pela Secretaria Municipal da Educação de Maceió (Semed).

No encontro, o PGJ tomou conhecimento de que alguns candidatos judicializaram a questão no sentido de serem nomeados, orientando-os a aguardarem pelo provimento definitivo do Judiciário.

Lean destacou ainda que, nesses processos, o Ministério Público atuou na condição de órgão interveniente.