Pharrell Williams critica celebridades que falam abertamente sobre política

Pharrell disse que fica irritado quando certas celebridades cujas opiniões ele não respeita tentam fazer as pessoas votarem em um candidato específico.

Ele também explicou que não é político e acha que outros artistas deveriam seguir seu exemplo, afirmando… “Eu sou uma daquelas pessoas [who says]’Que diabos? Cale-se. Ninguém perguntou a você.'”

Pharrell não parou por aí, acrescentando que despreza quando as celebridades se tornam hipócritas e andam por aí com uma placa divulgando suas ideologias políticas.

Concluindo suas reflexões, Pharrell disse que se preocupa com o país e com “meu povo” e sente que há muito trabalho a ser feito, mas que está pronto para agir.

Curiosamente, Pharrell não identificou as celebridades a que se referia. Mas, um artista está do outro lado do espectro político Taylor Swiftque recentemente – e muito publicamente – endossou o candidato presidencial democrata Kamala Harris. Donald Trump – o candidato republicano – criticou Swift por apoiar Kamala.