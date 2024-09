Phillies ativam o All-Star 3B Alec Bohm de IL

O Philadelphia Phillies reintegrou o jogador de campo interno Alec Bohm da lista de lesionados por 10 dias antes do jogo final de uma série de três jogos contra o visitante New York Mets, no domingo.

O receptor Aramis Garcia foi designado para abrir espaço para Bohm na lista de 28 jogadores.

Bohm, 28, foi inicialmente colocado na lista de lesionados em 6 de setembro, retroativamente a 3 de setembro, devido a uma distensão na mão esquerda.

Ele fez 2 de 4 com uma dupla em sua única aparição de reabilitação com o Triple-A Lehigh Valley no sábado em seu jogo em Scranton/Wilkes-Barre.

Eleito pela primeira vez pelo All-Star Game nesta temporada, Bohm está rebatendo .290 com 44 duplas, o melhor desempenho da Liga Nacional, além de 13 home runs, 89 RBIs, uma porcentagem de base de .343 e uma porcentagem de rebatidas de .462 em 131 jogos.

Os Phillies selecionaram Bohm em terceiro lugar no draft da MLB de 2018. Ele é um rebatedor de .279 na carreira com 57 home runs, 125 duplas e 328 RBIs em 587 jogos pela Filadélfia desde 2020.

Garcia, 31, teve 0 de 7 com três strikeouts em três jogos com os Phillies.