Phillies conquistam NL East, seu primeiro título de divisão desde 2011

FILADÉLFIA — Trea Turner gritou para que seus companheiros de equipe do Philadelphia Phillies, encharcados de álcool, abrissem caminho — as nuvens de fumaça formadas pelas baforadas de seu charuto comemorativo certamente abriram um buraco — enquanto ele entrava no vestiário em um caminhão de plataforma também lotado de caixas de cerveja.

Com o capuz e os óculos, Turner pulou e mergulhou na poça de cerveja e champanhe que encharcava o chão do vestiário, o shortstop All-Star pronto para invadir a festa que o cercava.

Os Phillies estão acostumados com a festa, mas esta veio com uma reviravolta: pela primeira vez em 13 anos, eles estão indo para a pós-temporada como campeões da Liga Nacional Leste.

Kyle Schwarber e JT Realmuto foram fundo. Os fãs dos Phillies foram à loucura. E o arremessador Aaron Nola deu uma amostra de quão ótimo seria para toda a franquia se Philly fosse até o fim.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Os Phillies venceram a NL East pela primeira vez desde 2011, conquistando o título da divisão com uma vitória de 6 a 2 sobre o Chicago Cubs na noite de segunda-feira.

“Esse era nosso principal objetivo no treinamento de primavera, vencer a divisão e conseguir aquela folga na primeira rodada”, disse o rebatedor Bryce Harper. “Fazer tudo o que pudermos para nos preparar para a pós-temporada. A divisão foi a primeira coisa.”

Os Phillies tinham uma lona enrolada fixada acima dos vestiários do clube antes do jogo, uma visão protetora familiar para as comemorações de estouro de garrafas que aconteceriam em um time que chegou aos playoffs nas últimas três temporadas sob o comando do técnico Rob Thomson.

Eles ficaram loucos momentos depois que Carlos Estevez aposentou Michael Busch em uma bola voadora para encerrar o jogo. Os jogadores dos Phillies se aglomeraram em excitação no campo interno. O Phillie Phanatic invadiu a celebração acenando uma bandeira de 2024 enquanto os fãs ficavam de pé e filmavam tudo.

“Sabemos que há um cenário realmente grande pela frente”, disse Schwarber antes do jogo. “Ganhar a divisão é algo importante. Se formos lá e fizermos nossa parte esta noite, será bem merecido. Não é uma divisão fácil de vencer. Nunca foi uma divisão fácil de vencer. Definitivamente será algo legal.”

Ah, estava frio na Filadélfia para um público anunciado de 42.386 pessoas, com temperaturas na casa dos 15 graus Celsius — uma prévia do clima de outubro.

Isso combina muito bem com esse time.

Com uma vaga na pós-temporada já garantida na semana passada, Schwarber, Harper, Turner & Co. conquistaram o 12º campeonato da franquia e estão de olho na primeira colocação nos playoffs da Liga Nacional.

Os Phillies (93-64) ocupam a segunda posição, logo atrás do Los Angeles Dodgers (93-63) e podem ganhar uma folga na primeira rodada caso a classificação se mantenha.

“As maiores coisas para mim, realmente, são vencer a divisão e ficar de folga”, disse Thomson. “Se conseguirmos jogar em casa o tempo todo, isso é um bônus. Mas não vou colocar nossos jogadores em perigo para chegar lá.”

Os Phillies têm dois jogos restantes contra os Cubs e encerram a temporada com uma série de três jogos em Washington.

Com as aparições nos playoffs agora sendo a norma para esses Phillies, talvez a inevitabilidade de tudo isso tenha mantido alguns fãs em casa. Depois de esgotar jogo após jogo durante uma temporada sensacional, havia bolsões de assentos vazios no Citizens Bank Park, que ultrapassou 3,2 milhões de pessoas presentes.

Thomson disse uma vez que um treinador rival lhe disse que um jogo de playoff na Filadélfia era “quatro horas de inferno”.

“Sinto que é a melhor atmosfera nos esportes”, disse o apaziguador do All-Star Jeff Hoffman. “Parece que são 50.000 contra nove. É sempre uma boa sensação quando você pisa em campo.”

Os fãs dos Phillies foram recebidos com a inscrição “CLINCHED” no painel de vídeo do lado de fora do Citizens Bank Park, enquanto a entrada principal exibia Harper e Nola como fotos âncora em um banner “Make More HISTORY”.

“Poder voltar para casa e fazer isso aqui, na frente dos melhores fãs de beisebol, na frente de uma torcida que compareceu para nós todas as noites, foi muito divertido”, disse Harper.

Com uma vaga na pós-temporada já garantida na semana passada, os Phillies conquistaram o 12º campeonato da franquia na noite de segunda-feira — e estão de olho na primeira colocação nos playoffs da Liga Nacional. Matt Slocum/AP

O Philadelphia encerrou a sequência de seis títulos consecutivos da NL East do Atlanta e está tentando terminar com o melhor desempenho das ligas principais e a vantagem de jogar em casa durante toda a pós-temporada.

Em busca do terceiro campeonato da World Series após os títulos de 1980 e 2008, os Phillies ultrapassaram Atlanta na liderança da divisão em 3 de maio e não ficaram atrás desde então.

Philadelphia ganhou cinco títulos consecutivos da NL East de 2007 a 2011, depois ficou 10 anos sem chegar aos playoffs. Uma entrada curinga em cada uma das duas últimas pós-temporadas, os Phillies fizeram corridas consecutivas em outubro que terminaram em desgosto.

Eles chegaram à World Series de 2022, perdendo para Houston em seis jogos, e perderam uma NL Championship Series de sete jogos para o Arizona no ano passado, depois de liderarem os azarões Diamondbacks por 2 a 0 e 3 a 2.

O caminho para este título de divisão foi um pouco confuso depois que o time correu para o melhor início de 50 jogos nas grandes ligas desde Seattle em 2001. Os Phillies caíram no verão e voltaram para casa esta semana de uma viagem de 2-5 contra Milwaukee e o New York Mets.

Ambos são times que os Phillies podem enfrentar em outubro.

Parecia apropriado que Nola, de 31 anos, estivesse no monte para o clincher. Nola foi uma escolha de primeira rodada do draft pelos Phillies em 2014, estreou no ano seguinte e esteve com eles durante toda a sua carreira. Ele tem sido um dos arremessadores mais confiáveis ​​do beisebol — uma mercadoria valiosa com o estresse moderno nos bullpens das grandes ligas.

Nola ajudou a Filadélfia a garantir uma vaga de wild-card no ano passado, depois foi 3-1 com uma ERA de 2,35 em quatro partidas de playoff. Ele fez cinco partidas de pós-temporada em 2022, indo 2-2 com uma ERA de 4,91.

Nola testou brevemente o mercado de agentes livres na última offseason antes de assinar um contrato de US$ 172 milhões por sete anos para permanecer com os Phillies.

Sua recompensa é outra oportunidade na pós-temporada de trazer para casa um título da World Series, conquistado há 16 anos.

“Acho que isso diz muito sobre o nosso clube. Continuamos famintos depois das derrotas na World Series e na CS no ano passado”, disse Nola. “Esperamos poder continuar assim.”