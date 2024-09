Phillies vencem Mets e vão aos playoffs, perto do cobiçado título da NL East

NOVA YORK — Os únicos resquícios de uma aparição garantida na pós-temporada na sexta-feira à noite foram o champanhe em uma mesa no meio do clube visitante no Citi Field. A devassidão habitual estava ausente. Óculos não foram usados ​​porque não eram necessários. Álcool não foi bebido nem borrifado. Havia música, mas nada fora do comum.

Foi tranquilo porque o Philadelphia Phillies espera mais do que apenas uma vaga nos playoffs.

“Este é o padrão”, disse o gerente Rob Thomson. “O objetivo agora está firmemente entrincheirado: vencer uma World Series. E é isso. E é bom sentir isso. Realmente é.”

Verdadeiro ‘grande’ negócio Os Phillies não só garantiram uma vaga nos playoffs na sexta-feira à noite, como fizeram isso enfaticamente. A vitória de 12-2 sobre os Mets é a maior margem para garantir uma vaga nos playoffs na história dos Phillies e está empatada na quarta maior por um time que garantiu uma vaga nos playoffs nas últimas 15 temporadas: Data Equipe Margem Qui. Dodgers 16 2023 Cervejeiros 15 2018 Cleveland 15 Sex. Phillies 10 2020 Bravos 10 — Pesquisa ESPN

Os Phillies encontraram seu padrão na sexta-feira à noite com uma goleada de 12-2 sobre o New York Mets. Depois, após uma comemoração contida em campo, Thomson fez um brinde. Ele agradeceu a todos os envolvidos na conquista, da diretoria à equipe de apoio e aos jogadores, e todos seguiram com sua noite.

Com a vitória, os Phillies garantiram uma vaga nos playoffs pela terceira temporada consecutiva — um feito que havia sido alcançado apenas duas vezes antes na longa história da franquia. As duas entradas anteriores na pós-temporada foram como um time wild-card.

Desta vez, os Phillies têm a chance de conquistar seu primeiro título da National League East desde 2011. Eles ultrapassaram o Atlanta Braves na liderança da NL East em 3 de maio, quando estavam com 22-11 e os Braves ainda eram considerados os grandes favoritos para vencer a divisão pela sétima temporada consecutiva.

Mais de quatro meses depois, sua vitória na sexta-feira, juntamente com a derrota dos Braves por 4 a 3 para os Marlins em Miami, oficialmente eliminou Atlanta da disputa pela coroa da NL East. Agora, com seu número mágico em dois, os Phillies só precisam de uma vitória no sábado ou domingo sobre o segundo colocado Mets.

“É ótimo. Enorme para nós”, disse o primeira base dos Phillies, Bryce Harper. “Acho que sempre que você consegue ir para a pós-temporada, não importa como seja o clinch, é enorme. É difícil ir de ponta a ponta.”

Os Phillies, detentores do melhor recorde do beisebol com 92-62, já superaram seus totais de vitórias de cada um dos últimos dois anos. Em 2022, eles foram 87-75 e então fizeram uma corrida impressionante para a World Series, onde perderam em seis jogos para o Houston Astros. No ano passado, eles foram 90-72 antes de desperdiçar uma vantagem de 3-2 na NL Championship Series para o Arizona Diamondbacks com 84 vitórias, ficando a um jogo de um retorno. Ambas as vezes, eles derrubaram os favoritos Braves na NL Division Series.

Este ano, eles podem enfrentar o Mets, outro adversário da divisão, tornando a série de quatro jogos deste fim de semana uma possível prévia de outubro.

Na sexta-feira, Alec Bohm alimentou a barragem ofensiva da Filadélfia, somando quatro rebatidas e quatro RBIs, incluindo um home run de três corridas em um quarto inning de seis corridas. Nick Castellanos teve três rebatidas e duas RBIs, JT Realmuto contribuiu com um home run de duas corridas, e os Phillies roubaram cinco bases enquanto aumentavam sua liderança na NL East para sete jogos com oito para jogar.

O objetivo final é ganhar o terceiro campeonato na história da franquia. Esse é o padrão. Mas, por enquanto, seus olhos estão voltados para o próximo objetivo: um título de divisão — e uma celebração maior.

“Será um pouco mais turbulento, com certeza”, disse Bohm.