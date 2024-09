Pierce, do Raiders, sobre Tua Tagovailoa: ‘Eu diria para ele se aposentar’

Durante uma entrevista coletiva na sexta-feira, o técnico do Las Vegas Raiders, Antonio Pierce, disse que o quarterback do Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, deveria se aposentar após sofrer sua terceira concussão diagnosticada em duas temporadas.

Tagovailoa deixou a derrota de Miami para o Buffalo Bills na noite de quinta-feira após uma pancada no capacete ter provocado uma resposta de esgrima — um termo usado para descrever os braços de uma pessoa indo para uma posição não natural — no quarterback do quinto ano. Ele conseguiu sair do campo por conta própria e foi imediatamente colocado no protocolo de concussão. Tagovailoa perdeu cinco jogos durante a temporada de 2022 por causa de duas outras concussões diagnosticadas, além de uma terceira pancada na cabeça que levou a NFL a alterar sua política de concussão.

Quando questionado sobre sua reação à recente lesão de Tagovailoa, Pierce, que jogou nove temporadas na NFL, sugeriu que Tagovailoa priorizasse sua saúde e sua família.

“Serei honesto, eu diria para ele se aposentar. Não vale a pena”, disse Pierce. “Jogando o jogo, não testemunhei nada parecido com o que aconteceu com ele três vezes. Assustador — você podia ver imediatamente; os rostos dos jogadores no campo. Você podia ver o senso de urgência de todos para obter ajuda para Tua. Eu só acho que em algum momento — ele vai viver mais do que jogar futebol. Cuide da sua família.”

Pierce não foi o único treinador da NFL a opinar sobre o assunto na sexta-feira.

O técnico do Jacksonville Jaguars, Doug Pederson, cujo time jogou contra os Dolphins na Semana 1, disse que não conhece toda a situação, mas enfatizou que a saúde do jogador deve ser priorizada nesses cenários.

“Se fosse um dos nossos caras, você tem que ter muito cuidado e fazer a coisa certa para o jogador. Acho que isso é o mais importante”, disse Pederson. “É parte do jogo que obviamente estamos tentando remover; só não sei se podemos removê-lo completamente por causa da natureza desses golpes. Acho que você só tem que continuar pensando no jogador e na saúde e segurança do jogador e garantir que ele esteja 1.000 por cento saudável. Essas são apenas decisões que eu acho que, pessoalmente, como jogador, você tem que considerar ao pensar sobre sua carreira.

“Todo mundo quer jogar, ama tanto esse jogo e se dedica tanto a ele que, quando coisas assim acontecem, a realidade meio que bate um pouco, e isso mostra o lado humano do nosso esporte.”

Pederson também é um veterano da NFL, tendo jogado sete temporadas antes de se aposentar em 2004.

O técnico dos Dolphins, Mike McDaniel, falou com a mídia na sexta-feira de manhã e disse que não está focado no retorno de Tagovailoa ao futebol. Quando seu quarterback deixou o campo na quinta-feira à noite, McDaniel disse a Tagovailoa para se concentrar em sua família por enquanto.

McDaniel também implorou aos fãs e à mídia que permitissem que Tagovailoa se concentrasse em sua saúde antes de discutir a possibilidade de seu retorno ou aposentadoria.

“Você está falando sobre a carreira dele — a carreira dele é dele”, ele disse. “Eu só queria que as pessoas ouvissem por um segundo o que estou dizendo, que trazer à tona o futuro dele não é do melhor interesse dele. Então, vou implorar a todos que realmente se importam que essa seja a última coisa em suas mentes.”

McDaniel não pareceu estar respondendo a ninguém específico; ele falou antes de Pederson ou Pierce fazerem seus comentários. Ele disse que não vê Tagovailoa jogando no jogo dos Dolphins na próxima semana contra o Seattle Seahawks, mas acrescentou que as únicas opiniões que importam são as de Tagovailoa e de qualquer médico que o avalie.