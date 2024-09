Pittsburgh Panthers demite AD Heather Lyke e busca ‘nova visão’

A diretora atlética de Pitt, Heather Lyke, foi demitida na segunda-feira, anunciou a escola, citando a necessidade de ajudar a escola a navegar “por uma nova era no atletismo universitário”.

“Após sua chegada em Pitt em 2017, Heather guiou nosso programa por um período único no atletismo universitário e agradecemos a ela por sua liderança durante esse tempo”, disse a chanceler Joan Gabel em uma declaração. “No entanto, à medida que entramos em uma nova era no atletismo universitário, uma que parece mudar a cada dia, precisamos de uma nova visão e de um novo líder para nosso departamento de atletismo.”

Lyke e Gabel, formalmente empossados ​​como chanceleres de Pitt em abril, não concordavam em uma variedade de questões, incluindo NIL, disseram fontes à ESPN.

A diretora atlética associada executiva Jennifer Tuscano atuará como diretora atlética interina até que um assistente técnico permanente seja contratado.

Durante sua gestão em Pitt, Lyke ajudou a elevar o perfil de todo o departamento de atletismo: o time de futebol ganhou o campeonato ACC em 2021; o time de vôlei feminino avançou para suas três primeiras finais fours; e o futebol masculino avançou para a College Cup duas vezes nas últimas quatro temporadas. No ano passado, a National Association of Collegiate Directors of Athletics a homenageou como ganhadora do prêmio Cushman & Wakefield AD of the Year Award de 2023.

Em uma entrevista com a ESPN no início deste ano, Lyke foi questionada sobre como se sentia sobre seu futuro a longo prazo na Pitt. “Eu me sinto ótima sobre isso”, ela disse. “Eu amo isso. Eu amo as pessoas. Eu amo meu novo chanceler. Temos um conselho incrível. Eu tenho um grupo incrível de treinadores e o número certo de esportes. Eu sou uma criança do Centro-Oeste. Isso se encaixa em mim. Estou muito feliz.”

Lyke, no entanto, foi recentemente finalista para o cargo de Northwestern AD, e ela estava buscando abertamente outros empregos nos últimos anos — incluindo Ohio State no início deste ano. Seu contrato estava definido para expirar em junho de 2025, e embora ela e a escola estivessem conversando sobre uma extensão, eles nunca conseguiram chegar a um acordo.