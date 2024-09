Planos de regeneração do Manchester United em Old Trafford: Clube compartilha primeiras imagens

O Manchester United revelou as primeiras imagens do possível projeto de regeneração do Old Trafford.

A ESPN informou no mês passado que o United está inclinado a construir um novo estádio com capacidade para 100.000 pessoas em vez de reconstruir o Old Trafford, embora uma decisão final ainda não tenha sido tomada.

Espera-se que o clube faça uma chamada sobre o projeto do estádio até o final do ano. A ESPN relatou anteriormente que é provável que dure seis anos e custará mais de £ 2 bilhões (US$ 2,5 bilhões).

Construir um novo estádio em um terreno ao redor é a opção preferida pelo coproprietário Sir Jim Ratcliffe e pela força-tarefa do projeto, que inclui o prefeito de Manchester, Andy Burnham, e o ex-capitão do clube, Gary Neville.

Na segunda-feira, o United compartilhou as primeiras imagens de como o novo projeto poderia ser. As imagens eram parte de um press release, um relatório econômico que o clube encomendou mostrou que o novo estádio poderia adicionar £ 7,3 bilhões por ano à economia do Reino Unido.

O Manchester United compartilhou os planos na segunda-feira. Manchester United

O Manchester United ainda está considerando se deve reconstruir o Old Trafford ou construir um novo estádio de £ 2 bilhões. Manchester United

Burnham, falando na conferência do Partido Trabalhista em Liverpool, insistiu que nenhum dinheiro público será gasto nos planos do United para reformar o estádio. Em vez disso, o dinheiro do contribuinte poderia ser usado para mover um terminal ferroviário de carga para trás do estádio, o que liberaria terras para a reconstrução.

“Eles não terão que ter a interrupção do frete”, disse Burnham. “O que isso faz é liberar o espaço ao redor do Old Trafford para que o clube possa ter todas as suas opções analisadas e tenha a maior pegada possível para usar, para que possa levar adiante a regeneração mais ambiciosa.

“Esperamos que seja o melhor estádio de futebol do mundo, o que trará benefícios aos moradores do entorno.”