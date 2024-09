Playoffs da WNBA 2024: Kelsey Mitchell, da Fever, sobre seu pai — ‘Eu sou o modelo do que ele ensinou’

INDIANÁPOLIS — No ano de maior sucesso de sua carreira profissional no basquete, Kelsey Mitchell está lidando com sua perda mais profunda.

Não é evidente na quadra, onde a guarda ajudou o Indiana Fever a acabar com uma seca de sete temporadas nos playoffs da WNBA. Mitchell, a segunda escolha do draft da WNBA em 2018, jogou pelo Fever durante toda a sua jornada de volta à relevância da franquia.

Mas a pessoa a quem ela credita a construção de seu jogo, sua força e sua fortaleza não está aqui. Seu pai, Mark Mitchell, um antigo treinador de basquete do ensino médio e da faculdade, morreu repentinamente em março, aos 56 anos.

“Esse era meu melhor amigo, e fazíamos tudo juntos”, disse Mitchell à ESPN. “Nós meio que vivíamos um pelo outro em tantos níveis. Ele era meu pai, mas podíamos falar sobre tudo. E isso é uma droga. Cara, é uma droga. É só que, você sabe, você gostaria de poder voltar.

“Tento fazer o melhor trabalho emocionalmente para me manter intacta, sabendo o quanto meu pai desempenhou um papel na minha vida e sendo grata por isso. … Nem sempre é fácil.”

Fazer as coisas parecerem fáceis é uma marca registrada do jogo e da personalidade de Mitchell. Ela faz isso com cada arremesso de três pontos alto e canhoto, seu arremesso característico. Com cada corte na cesta e finalização acrobática. Com seus sorrisos na quadra.

Não houve muitos desses no domingo, já que os playoffs da WNBA penderam para o Fever, que caiu por 93-69 no Jogo 1 de sua série melhor de três contra o Connecticut Sun, cabeça de chave nº 3. Mitchell terminou com 21 pontos, o recorde da equipe, mas acertou 2 de 10 atrás do arco. Ela e o Fever, sexta cabeça de chave, precisarão de um desempenho melhor na quarta-feira (19h30 horário do leste dos EUA, ESPN) para manter a temporada.

Mas em um ano de tristeza e triunfo para Mitchell, ela conhece a perseverança.

Kelsey Mitchell e o Fever estão perdendo por 1 a 0 para o Sun. Foto de Chris Marion/NBAE via Getty Images

“Ela merece cada pedaço do [acclaim] ela está ficando, e mais”, disse a treinadora do Fever, Christie Sides. “Ela fica na dela, no entanto, e não deixa você saber como ela realmente está se sentindo. Ela pode estar tendo um dia muito ruim, mas eu não vou saber sobre isso. Ela sempre vai dizer que está bem.”

O comportamento equilibrado de Mitchell durante esta temporada de 20 vitórias é o mesmo de 2022, quando o Fever foi o pior da franquia, 5-31. Naquele ano, a ex-estrela de Indiana Tamika Catchings renunciou ao cargo de gerente geral, o Fever teve uma mudança de treinador na temporada e eles tiveram que jogar em outras arenas porque sua casa regular, Gainbridge Fieldhouse, estava sendo reformada.

Enquanto isso, A’ja Wilson, do Las Vegas Aces, a jogadora escolhida como número 1 no draft de 2018 à frente de Mitchell, elogiou-a e como o jogo de Mitchell impactou a Fever.

“Eu lembro que nossas famílias estavam juntas, apenas curtindo o draft. Levou um tempo para ela e Indiana. Mas ver alguém que permaneceu no caminho certo, e agora está valendo a pena. … Eu apenas sorrio. Estou tão feliz por ela.” A’ja Wilson sobre Kelsey Mitchell

“A alegria com que ela joga, a diversão que ela tem com os outros — é contagiante”, disse Wilson. “Lembro que nossas famílias estavam juntas apenas curtindo o draft. Levou um tempo para ela e Indiana. Mas ver alguém que permaneceu no caminho certo, e agora está valendo a pena. … Eu apenas sorrio. Estou tão feliz por ela. Mesmo quando estávamos jogando em Indiana, eu estava tipo, ‘Continue, cara!’ É isso que ela é, e o mundo está vendo.”

Mitchell nunca pareceu sentir pena de si mesma ou lamentar como a posição de recrutamento pode resultar em experiências drasticamente diferentes. Wilson ganhou seu terceiro prêmio de MVP no domingo, conquistou campeonatos consecutivos da liga e foi MVP das Finais da WNBA.

As Aces venceram 26 jogos na temporada regular em 2022; as Fever venceram 36 jogos no total nos primeiros cinco anos de Mitchell na WNBA.

Para Mitchell, o maior elogio é ser chamado de “arremessador” — alguém que dá tudo de si no jogo, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias.

“Meu pai me treinou a vida inteira”, ela disse. “Eu sou o modelo do que ele ensinou. É tudo de mim.”

Mark Mitchell jogou futebol americano na Eastern Kentucky, onde conheceu sua futura esposa, Cheryl, que jogava basquete. Junto com seus três irmãos, eles sempre foram uma família “com esportes em nosso DNA”, disse Kelsey. Ela cresceu em Cincinnati e ama sua vibração, sua história no basquete.

Mitchell foi para Ohio State, onde sua irmã gêmea, Chelsea, também jogou e seu pai era assistente do técnico Kevin McGuff.

“O pai dela era um professor incrível do jogo e muito bom em desenvolvimento de habilidades”, McGuff disse à ESPN. “Ela estava trabalhando em suas habilidades desde que aprendeu a andar. Foi uma coisa linda ver o quanto seu jogo cresceu sob a tutela dele.”

Mark Mitchell, Kelsey e mãe de Kelsey, Cheryl. Cortesia de Kelsey Mitchell

Mitchell chegou a Indiana quando ela estava em meio a um longo ponto baixo da franquia. Catchings se aposentou como jogador em 2016, e Indiana não retornou aos playoffs até este mês. Em quatro das seis temporadas de Mitchell antes de 2024, Indiana venceu seis ou menos jogos.

As dificuldades do time obscureceram o crescimento do jogo de Mitchell. Mas na temporada passada, sob o comando do novo técnico Sides e com a escolha nº 1 Aliyah Boston, Indiana melhorou para 13 vitórias e Mitchell foi um All-Star. Quando Caitlin Clark foi a escolha nº 1 nesta temporada, o Fever tinha o talento necessário para ser um time de playoff.

Clark marcou um recorde da NCAA de 3.951 pontos com 548 cestas de 3 pontos em Iowa. Mitchell teve 3.402 pontos e 497 cestas de 3 pontos em Ohio State. Ambas jogaram por faculdades em seu estado natal e foram Jogadoras do Ano da Big Ten três vezes. E desde o fim da pausa olímpica, Mitchell e Clark têm sido a quadra ofensiva mais dinâmica da WNBA; ambas terminaram a temporada regular com média de 19,2 PPG.

“Ela é alguém que eu tentei abordar, ouvir e receber conselhos”, disse Clark. “Porque ela tem, e isso vai nos ajudar a construir nosso relacionamento. Nós dois temos o melhor interesse um do outro no coração, e tem sido muito divertido para mim tocar com ela.”

Mitchell será uma agente livre irrestrita após esta temporada. Onde seu futuro se desenrolará não é certo.

Mas, olhando para trás e vendo como essa temporada começou — 1-8, com Mitchell lidando com uma lesão persistente no tornozelo e um coração partido — é gratificante que a Fever tenha juntado as peças e, ao mesmo tempo, homenageado seu pai fazendo o que ele mais amava assistir: Kelsey jogando bem.

“Ela é uma das pessoas mais fortes que já conheci ou com quem já joguei”, disse a companheira de equipe do Fever, Katie Lou Samuelson, que também competiu com Mitchell em eventos USA Basketball 3×3. “Ela é uma força vital, uma alma pura. Tentamos estar lá sempre que ela precisa. Mas ela conseguiu seguir em frente.”

Mitchell visita sua mãe e família em Cincinnati — a cerca de 110 milhas de carro de Indianápolis — sempre que pode. E ela às vezes se isola, assistindo a programas favoritos como “Law and Order: SVU”.

Mitchell encontra santuário na quadra de madeira e todo o tecido conjuntivo que ela terá com seu pai para sempre. Ele não está aqui para as multidões esgotadas desta temporada, o amor tão esperado chovendo sobre o Fever novamente. Mas Mitchell disse que tem certeza de que ele sabe que isso está acontecendo.

“Quando tenho momentos mais tristes, vivo neles e não tento fugir deles. Porque é saudável extravasar essas emoções também”, disse ela. “Acho que nunca vou superar isso; a perda sempre estará comigo. Mas meu pai sempre estará comigo também.”