Playoffs da WNBA 2024: Liberty e Aces se enfrentam nas semifinais

Era inevitável, não era?

O New York Liberty e o Las Vegas Aces se encontrarão novamente nos playoffs da WNBA. Só que dessa vez, nas semifinais, 11 meses após o Aces vencer o Liberty nas finais da WNBA.

O cabeça de chave número 1 de Nova York recebe o cabeça de chave número 4 e bicampeão Las Vegas em uma série melhor de cinco que começa no domingo. Ambas as equipes avançaram após varrer seus oponentes da primeira rodada na terça-feira.

As Aces lutaram o suficiente para partes da temporada regular para terminar como a quarta semente. Mas isso faz uma série de sucesso com as duas MVPs anteriores: A’ja Wilson de Las Vegas e Breanna Stewart de Nova York.

Os Aces atingiram seu ponto mais baixo após uma derrota de 90-82 para o New York em 15 de junho em Las Vegas; eles estavam 6-6 naquele momento. Wilson prometeu na entrevista coletiva pós-jogo que as coisas iriam melhorar. Embora ainda houvesse alguns altos e baixos, os Aces pareciam eles mesmos nas últimas semanas. Eles terminaram a temporada regular vencendo nove dos últimos 10 jogos e, em seguida, varreram o quinto colocado Seattle Storm por 2 a 0 na primeira rodada.

Nova York tem o melhor recorde da temporada regular da liga (32-8) e derrotou o cabeça de chave nº 8 Atlanta Dream por 2-0. O Liberty também varreu a série da temporada regular com os Aces por 3-0.

Wilson e Stewart eram companheiras de equipe e as principais jogadoras do Team USA, que ganhou sua sétima medalha de ouro olímpica consecutiva nos Jogos de Paris. Stewart, 30, e Wilson, 28, têm cinco prêmios de MVP entre elas e cada uma tem dois títulos da WNBA.

Stewart venceu seus campeonatos com Seattle em 2018 e 2020, e veio como agente livre para Nova York na temporada passada. A narrativa de 2023 era Las Vegas e Nova York como “supertimes”, e eles corresponderam a isso com uma disputa nas Finais que os Aces venceram por 3 a 1.

Agora, veremos qual deles chega às Finais de 2024. A ESPN dá uma olhada na próxima série de alta potência.

Chelsea Gray e os Aces foram 0-3 contra o Liberty e Sabrina Ionescu na temporada regular. Gray perdeu o primeiro jogo, e a MVP A’ja Wilson ficou de fora do encontro mais recente em 8 de setembro. Wendell Cruz-USA TODAY Sports

Os Aces conseguirão reverter o domínio do Liberty nos confrontos da temporada regular?

Voepel: Sim, porque os Aces agora estão jogando mais como os Aces que ganharam os dois últimos títulos, não como o time que perdeu 13 jogos na temporada regular. Como disse a treinadora de Las Vegas, Becky Hammon, pouco antes da primeira rodada, quando perguntada sobre medir a temperatura do seu time: “Acho que a temperatura está subindo.”

Hammon destacou a derrota dos Aces por 93 a 90 para o Dallas Wings em 27 de agosto como particularmente irritante; Las Vegas sofreu 32 pontos no quarto período.

Las Vegas-Nova York na temporada regular O Liberty varreu os Aces na temporada regular:

“Eu simplesmente fiquei louca”, disse Hammon sobre sair em defesa do time após a derrota.

Os Aces responderam, e isso marcou uma reviravolta. Eles perderam apenas uma vez desde então: 75-71 em 8 de setembro em Nova York, quando Wilson perdeu o jogo com uma lesão no tornozelo.

Os Aces podem olhar para suas derrotas para o Liberty desta forma: a armadora Chelsea Gray ainda estava fora do primeiro jogo (ela retornou em 19 de junho) e Wilson perdeu o terceiro. Na derrota dos Aces por 79-67 para o Liberty em 17 de agosto, a armadora Jackie Young jogou, mas foi uma sombra de si mesma, lidando com uma doença e arremessando 1 de 8 do campo para 4 pontos.

Nada disso tem a intenção de diminuir as vitórias do Liberty ou dar desculpas para Las Vegas. Mas os Aces são um time melhor e mais completo agora do que eram em qualquer um desses jogos.

Ambas as equipes tiveram vários jogadores se destacando na primeira rodada. Qual é o confronto-chave nesta série?

Creme: Em uma série carregada de estrelas e confrontos individuais intrigantes, a batalha Young-Sabrina Ionescu pode ser a que mais muda o resultado. Mas é notável que Young não jogou no seu nível em nenhum dos três encontros da temporada regular com Nova York. Ela teve uma média de 8,7 pontos em 32,3% de arremessos contra o Liberty (ela teve uma média de 15,8 PPG e arremessou 43% na temporada). Mesmo com os Aces agora inteiros, com seus Big Four todos ativos e saudáveis, é essencial que Young tenha um desempenho melhor contra Nova York.

E não apenas ofensivamente. Young provavelmente enfrentará Ionescu na defesa nas semifinais. Considerando o quão grande Ionescu foi no decisivo da série contra Atlanta — 36 pontos e 9 assistências — os Aces precisarão do melhor de Young na defesa também.

Até terça-feira, Ionescu estava com dificuldades. Nos três jogos anteriores, incluindo a abertura do playoff, ela acertou 9 de 35 arremessos de quadra e totalizou 21 pontos. Mas ela mudou seu ímpeto na terça-feira.

Young foi sólida no final da temporada regular, enquanto Las Vegas fez uma corrida para a semente nº 3. No entanto, ela ficou quieta na terça-feira – 3 de 10 do campo para 9 pontos, embora ela também tenha adicionado 9 rebotes e 5 assistências – enquanto Wilson (24 pontos, 13 rebotes), Kelsey Plum (29 pontos, 11 de 15 do campo) e Gray (12 pontos, 9 assistências) tiveram grandes noites. Para vencer a versão de 2024 do Liberty, Las Vegas precisa de todos os quatro pontuando.

jogar 0:50 Roubo de Jackie Young fecha varredura para Aces Jackie Young faz uma grande jogada para fechar a série para as Aces, que avançam para as semifinais da WNBA.

O que podemos esperar de outro confronto Wilson-Stewart?

Voepel: Na temporada passada, Stewart venceu uma disputada disputa tripla para MVP, com Wilson em terceiro. Mas Wilson foi a vencedora dominante do prêmio de MVP das Finais da WNBA; ela teve média de 23,8 pontos, 11,8 rebotes e 2,3 bloqueios nos nove jogos de playoff das Aces.

Stewart não parecia totalmente ela mesma nos playoffs da temporada passada. Ela ainda teve média de 18,4 pontos e 10,2 rebotes nos 10 jogos de playoff do Liberty, mas ela arremessou apenas 35,8% do campo e 19,6% atrás do arco.

Hammon disse na terça-feira após a vitória do Aces no Jogo 2 sobre Seattle que ela achava que o Liberty estava jogando com uma vantagem durante toda esta temporada após a decepção de perder as Finais no ano passado. Para Stewart em particular, esta pós-temporada pode parecer particularmente grande porque, sejamos realistas, ela deixou Seattle para ganhar um campeonato em seu estado natal. Ela quer muito isso.

Da mesma forma, o fogo de Wilson tem ardido durante toda esta temporada porque ela queria provar sem sombra de dúvidas que era a MVP. Então temos duas superestrelas que estão muito motivadas. E não é que não haja muitas peças móveis importantes ao redor delas (mais notavelmente outra ex-MVP, a ala do Liberty, Jonquel Jones).

Mas parece que muito dessa série ainda pode depender de quem conseguir impor mais sua vontade entre Wilson e Stewart.