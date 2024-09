Playoffs da WNBA 2024: Prevendo as semifinais Aces-Liberty e Sun-Lynx

Surpresas na primeira rodada dos playoffs da WNBA de 2024? Tente sweeps. As quatro primeiras colocadas avançaram para o que deve ser uma série de duas semifinais de sucesso, que começam no domingo.

O que faltou em drama na primeira rodada com quatro varreduras de 2-0, as semifinais podem ter em abundância. O cabeça de chave número 1 New York Liberty enfrentará o número 4 Las Vegas Aces (15h ET, ABC) em uma revanche das finais da WNBA da temporada passada. Esse confronto foi definido na terça-feira.

Na quarta-feira, o Connecticut Sun, cabeça de chave número 3, avançou para as semifinais da WNBA pela sexta temporada consecutiva ao eliminar o Indiana Fever.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Então, Napheesa Collier marcou 42 pontos, igualando o recorde dos playoffs da WNBA, quando o Minnesota Lynx, cabeça de chave número 2, derrotou o Phoenix Mercury no que pode ser o último jogo da carreira da lenda do Mercury, Diana Taurasi.

Ambas as semifinais são entre times que ganharam títulos da WNBA e times que não ganharam. As Aces são as duas vezes campeãs em título, enquanto Nova York está 0-5 em suas tentativas anteriores de jogar pelo campeonato.

O Lynx ganhou quatro títulos — eles vieram durante uma sequência de sete temporadas, quando Minnesota chegou às Finais seis vezes. O Sun jogou nas Finais quatro vezes, mais recentemente em 2022, mas nunca venceu.

Quatro das cinco primeiras colocadas na votação para MVP competirão nas semifinais: a vencedora unânime A’ja Wilson, de Las Vegas, a segunda colocada Collier, Breanna Stewart, de Nova York (terceira), e Alyssa Thomas, de Connecticut (quinta).

Vamos dar uma olhada nos confrontos das semifinais em melhor de cinco.

jogar 2:05 Ases avançam com grandes jogos de A’ja Wilson e Kelsey Plum A’ja Wilson e Kelsey Plum se combinam para marcar 53 pontos enquanto as Aces varrem o Storm e avançam para as semifinais dos playoffs da WNBA.

Séries de temporada regular: Nova York venceu por 3 a 0

Como eles chegaram aqui: Nova York varreu Atlanta na primeira rodada, obtendo 36 pontos de Sabrina Ionescu na vitória decisiva na terça-feira. Las Vegas varreu Seattle com grandes performances de A’ja Wilson (24 pontos, 13 rebotes), Kelsey Plum (29 pontos) e Chelsea Gray (9 assistências).

Como eles combinam: Wilson vs. Stewart é o confronto principal. Os dois superstars deslumbraram nos playoffs desde quando Stewart jogou em Seattle, e eles têm cinco prêmios de MVP entre eles. Wilson tem sido sobrenatural durante toda a temporada, com média de 26,9 pontos e 11,9 rebotes por jogo, recorde da carreira e da WNBA, durante a temporada regular. Stewart teve média de 20,4 PPG e 8,5 RPG. Nem todo confronto de superstars rende oportunidades para os melhores jogadores do time se protegerem, mas Wilson e Stewart farão isso, mesmo que não seja em todas as posses.

Fora Stewart e Wilson, há confrontos intrigantes por toda a quadra. Nova York foi com uma escalação maior contra Atlanta, começando com a novata Leonie Fiebich no lugar da veterana Courtney Vandersloot. A escalação deu ao Liberty tamanho e comprimento adicionais no perímetro. Com 1,93 m, Fiebich é rápida o suficiente para ficar com Jackie Young ou Gray, e seu comprimento pode atrapalhar as linhas de passe do perímetro.

A grande questão para Vegas é quem marcará Jonquel Jones e Stewart? Wilson pode marcar um deles, mas não pode marcar os dois. A treinadora do Aces, Becky Hammon, disse que a quinta vaga na escalação do Aces depende do confronto. Kiah Stokes começou os dois jogos contra Seattle e tem mais familiaridade com a escalação atual do Aces, traz tamanho suficiente para ficar com Jones, mas é uma desvantagem ofensiva. Outras opções no banco de Vegas, no entanto, não resolvem exatamente esse problema. Las Vegas definitivamente tem uma desvantagem na quadra de ataque — fora Wilson, é claro — mas os Aces podem absorver essa disparidade e compensá-la na quadra de defesa? A resposta a essa pergunta pode determinar o resultado da série.

O New York Liberty e o Las Vegas Aces se enfrentarão novamente nos playoffs da WNBA 👀 @Andraya_Carter dá a ela 4 CHAVES para a vitória na revanche das Finais da WNBA de 2023 🔑 foto.twitter.com/LwQgrxVelM — espnW (@espnW) 25 de setembro de 2024

O que mais impactará a série? Jones teve uma média de 19,7 pontos e 11 rebotes nos três jogos do Liberty contra os Aces nesta temporada, cinco pontos e dois rebotes acima de seus totais da temporada regular. No primeiro encontro da temporada regular, Jones teve 34 pontos. No segundo, ela teve 17 rebotes. No terceiro — aquele em que Wilson não jogou — Jones teve 15 pontos e 8 rebotes. Se ela conseguir juntar alguns jogos explosivos, pode ser a diferença. Jones também é uma MVP. Se ela jogar como essa versão de si mesma, Las Vegas pode estar em apuros.

Nova York avançará se: Fiebich e Jones vencem seus respectivos confrontos. A escalação de Nova York apresenta desafios únicos para Las Vegas. Young, que é um defensor de elite, não pode marcar Ionescu e Fiebich. Plum cede tamanho para todos os guardas. Gray não tem 1,93 m. Mas alguém tem que marcar Fiebich. Na quadra de ataque, alguém deve marcar Jones. Se o Liberty puder executar e alavancar essas incompatibilidades, Nova York retornará às Finais para outra chance pelo primeiro título da franquia.

Las Vegas avançará se: Sua quadra de defesa joga no nível que é capaz em ambas as extremidades da quadra. Wilson provou durante toda a temporada que ela aparecerá em um nível de elite, mas os Aces não tiveram um jogo de guarda consistente. Hammon se referiu a Plum, Gray e Young como os “fatores de separação” dos Aces. Quando esse trio acerta arremessos e pressiona com sucesso o perímetro, Las Vegas é muito difícil de vencer. — Katie Barnes

jogar 2:41 Noite histórica de Sabrina Ionescu leva Liberty às semifinais Sabrina Ionescu se torna a segunda jogadora com 35 pontos e 5 assistências em uma vitória decisiva na série, com o Liberty varrendo o Dream.

Quem vencerá a série?

Andrea Adelson: Ases em 5

Katie Barnes: Ases em 5

Charlie Creme: Liberdade em 4

Sean Hurd: Ases em 5

Myron Medcalf: Ases em 5

Kevin Pelton: Liberdade em 5

Alexa Philippou: Liberdade em 5

Michael Voepel: Ases em 5

jogar 2:41 Alyssa Thomas lidera o caminho enquanto o Sun elimina Caitlin Clark, Fever Os 25 pontos e nove assistências de Caitlin Clark não foram suficientes para o Sun derrotar o Fever e enfrentar o Lynx nas semifinais.

Séries de temporada regular: Connecticut venceu por 2-1

Como eles chegaram aqui: O Sun varreu a cabeça de chave nº 6 Indiana por 2 a 0 na primeira rodada, liderada pelas veteranas Alyssa Thomas e DeWanna Bonner. Thomas, que fez um triplo-duplo no primeiro jogo, terminou a série com um total de 31 pontos, 26 assistências e 15 rebotes. Bonner teve um total de 37 pontos e 14 rebotes. E Marina Mabrey, obtida por meio de troca em julho, teve um total de 44 pontos e 9 assistências. O Lynx conseguiu o melhor esforço da cabeça de chave nº 7 Phoenix, mas Minnesota — especialmente Collier — foi muito boa. Ela fez 38 pontos na abertura e se repreendeu despreocupadamente por perder dois lances livres na vitória de quarta-feira por 101 a 88.

É verdade que mais um lance livre e ela teria o recorde de pontuação do playoff com 43 pontos. Mas ela acertou 14 de 20 arremessos de quadra e 12 de 14 de linha. “Eu estava apenas pegando o que a defesa me deu, o que meus companheiros de equipe estavam me dando”, disse Collier em uma aula magistral de eufemismo.

Como eles combinam: Esses foram os dois melhores times da liga em classificação defensiva durante a temporada regular: o Sun com 94,1 e o Lynx com 94,8. Eles também foram os melhores na defesa da linha de 3 pontos: Minnesota manteve seus oponentes em 30,1% de arremessos e Connecticut limitou os seus a 31,3%.

Principais notícias da semana de Tenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos melhores escritores.

• NFL: Maiores surpresas do QB até agora »

• Notas da temporada regular para 30 times da MLB »

• Verdadeiro ou falso sobre as tendências da Premier League »

Mais conteúdo ESPN+ »

Todos os três jogos da temporada regular foram acirrados. Connecticut venceu o primeiro na prorrogação por 83-82 em 23 de maio. O Sun também venceu o segundo por 78-73 em 4 de julho. Minnesota obteve sua vitória por 78-76 em 17 de setembro.

Ambas as equipes também têm treinadores experientes: Cheryl Reeve guiou o Lynx a todos os seus quatro títulos e Stephanie White, do Sun, foi assistente quando Indiana ganhou seu título em 2012 e treinadora principal quando o Fever esteve pela última vez nas finais da WNBA em 2015. Indiana perdeu para Reeve e o Lynx naquele ano em cinco jogos. White deixou a WNBA depois de 2016 para treinar colegialmente em Vanderbilt, mas retornou no ano passado com o Sun.

O que mais impactará a série? Pode parecer simplista, mas qual defesa será a melhor? Quando ambas são tão boas, isso é força versus força.

A classificação ofensiva das equipes também é quase idêntica: o Lynx ficou em quarto lugar com 102,8 e o Sun em quinto com 102,3.

Na primeira rodada, Collier provou ser indefensável, então qual plano o Sun terá para ela? Collier teve 31 pontos no primeiro confronto desta temporada com o Sun e 25 no terceiro. No segundo jogo, ela foi mantida em 9.

Thomas, 32, e Bonner, 37, são dois dos jogadores mais experientes da liga quando o assunto é playoffs, e parecem estar novamente se destacando nos momentos mais importantes.

Se todas essas três jogadoras estiverem se saindo bem, quem mais vai se destacar? Mabrey foi ótima na série da primeira rodada para o Sun. Outra graduada de Notre Dame, Kayla McBride, teve um desempenho forte para Minnesota.

Minnesota avançará se: O Lynx consegue mover a bola tão bem contra Connecticut quanto fez contra Phoenix. Obviamente, o Mercury não é tão bom quanto o Sun defensivamente. Mas ainda assim foi impressionante o quão bem o Lynx compartilhou a bola naquela série: eles tiveram 30 assistências e 10 turnovers no Jogo 1 e 28 e 7 no Jogo 2.

Sabemos que ambos os times são sólidos defensivamente. Mas Minnesota também liderou a WNBA em assistências durante a temporada regular, com 23,0 por jogo. Se o Lynx puder atacar o Sun com esse tipo de precisão, eles vencerão a série.

Connecticut avançará se: O Sol é capaz de desacelerar Collier — não diremos parar, porque isso não vai acontecer — e se eles vencerem o Lynx em seu próprio jogo, limitando-os da linha de 3 pontos. O Fever acertou 26,7% da linha de 3 pontos na derrota de quarta-feira para o Sun e 21,4% na derrota de domingo. Essa foi uma grande parte do motivo pelo qual o Fever não conseguiu fazer seu ataque funcionar tão bem quanto tinha feito até o final da temporada regular. O Sun defensivamente torna tudo difícil, e eles são tão físicos quanto qualquer time da liga.

Quem vencerá a série?

Andrea Adelson: Sol em 5

Katie Barnes: Lince em 4

Charlie Creme: Lince em 4

Sean Hurd: Lince em 5

Myron Medcalf: Lince em 5

Kevin Pelton: Lince em 5

Alexa Philippou: Lince em 5

Michael Voepel: Lince em 5