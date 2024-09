PnB Rock Killer é condenado no tribunal de Los Angeles

O homem considerado culpado de assassinar o rapper Rocha PnB soube do seu destino no tribunal hoje… e levará muito tempo até que ele tenha qualquer chance de sair da prisão.

outro homem Tremont Jones foi considerado culpado de duas acusações de roubo e uma acusação de conspiração e condenado a 12 anos de prisão. Trone foi apontado como o mentor do assassinato pelos promotores … os promotores disseram que ele enviou seu filho adolescente para dentro do restaurante Roscoe’s Chicken and Waffles para roubar PnB Rock e dirigiu o carro de fuga após o roubo mortal.

PnB Rock foi baleado em setembro de 2022, onde sua namorada assistiu com horror quando ele foi roubado em US$ 500 mil em joias enquanto ele sangrou no chão do restaurante.