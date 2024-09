Pochettino: Homens dos EUA devem tentar igualar as mulheres e vencer a Copa do Mundo

Mauricio Pochettino começou sua gestão como técnico da seleção masculina dos Estados Unidos dizendo que seus jogadores deveriam almejar alcançar tanto quanto as mulheres americanas.

“Estamos aqui porque queremos vencer”, disse ele na sexta-feira em sua entrevista coletiva de apresentação. “Temos muitos exemplos ao nosso lado que precisamos seguir.”

Embora os homens dos EUA não cheguem às quartas de final da Copa do Mundo desde 2002 e nunca tenham vencido o principal torneio do esporte, as mulheres americanas ganharam quatro Copas do Mundo e cinco medalhas de ouro olímpicas.

“Precisamos acreditar que podemos vencer a Copa do Mundo”, disse ele.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Pochettino disse que seus motivos para assumir o comando da seleção masculina dos Estados Unidos eram “muitos” para serem citados, mas quando solicitado a resumi-los em uma frase, foi essa que ele decidiu: “Nós acreditamos”.

“‘Acreditar’ para mim é uma palavra tão poderosa”, disse Pochettino. “Você pode ter um talento enorme e pode ser inteligente. No futebol, você precisa acreditar que é possível. [If] “Se encontrarmos o caminho juntos, tenho certeza de que conseguiremos.”

Argentino de 52 anos, Pochettino treinará uma seleção nacional pela primeira vez, tornando-se o 10º técnico dos EUA em 14 anos e seu primeiro líder estrangeiro desde Jurgen Klinsmann, de 2011 a 2016. Ele foi contratado para substituir Gregg Berhalter, que foi demitido de seu segundo mandato em 10 de julho, uma semana após os americanos serem eliminados na primeira rodada da Copa América.

Emma Hayes, que treinou no Chelsea antes de se tornar técnica da seleção feminina dos Estados Unidos neste ano, ajudou a recrutar sua ex-colega de clube.

“Não precisei perguntar. Ela explicou tudo”, disse Pochettino.

Vestindo uma jaqueta escura, uma camisa branca sem gravata e um lenço de bolso, Pochettino estava acompanhado pela presidente da Federação de Futebol dos Estados Unidos, Cindy Parlow Cone, pelo CEO JT Batson e pelo diretor esportivo Matt Crocker, que conhecia Pochettino de seu tempo juntos no Southampton, uma década atrás.

O assistente de longa data Jesús Pérez também estava presente. E, quer Pochettino tenha percebido ou não, seus pensamentos ecoaram a alegria “Eu acredito que venceremos!” que é frequentemente ouvida em partidas da seleção dos EUA.

Recriar essa crença, que já foi um marco dos times dos EUA, será uma tarefa difícil. O time tem lutado muito ultimamente, o que incluiu não conseguir passar da fase de grupos da Copa América. Isso levou a muitas perguntas. A atual e altamente elogiada geração de jogadores é tão boa quanto se pensava anteriormente? Pochettino respondeu afirmativamente.

“Acho que temos jogadores muito talentosos”, disse Pochettino. “Acho que, claro, a confiança estava um pouco baixa depois da Copa América. Mas precisamos trabalhar na recuperação. Temos um profissional muito bom, não apenas em tática, fisicalidade ou psicologia. Mas vamos trabalhar e criar o padrão certo a seguir, para obter a confiança, recuperar a confiança e começar a atuar juntos. Mas, claro, acho que é uma geração muito boa de jogadores.”

Após uma janela internacional decepcionante em setembro, na qual os EUA perderam para o Canadá em casa pela primeira vez em 67 anos, assim como empataram com a Nova Zelândia, o capitão Christian Pulisic estava entre aqueles que disseram que uma mudança cultural era necessária. Quando perguntado sobre seus pensamentos sobre cultura, Pochettino objetou.

Mas ele lançou alguma luz sobre o tipo de atmosfera que espera promover.

“Acho que o mais importante [thing]é criar algo especial”, disse Pochettino sobre a cultura dentro da equipe. “Sentir algo quando você vai para a seleção não é porque o jogador vem e [says]’Ok porque eles me chamam e nós vamos jogar.’ Não, nós vamos competir. E competir é completamente diferente de você jogar e é [the] responsabilidade do jogador e, claro, nossa responsabilidade de criar a plataforma para que eles atuem.”

Pochettino acrescentou que sua prioridade imediata é conhecer os jogadores, o que ele fará independentemente de eles estarem jogando na Europa, na Liga MX ou na MLS. E enquanto a Copa do Mundo de 2026 — que os EUA estão co-sediando com o Canadá e o México — está na mente de todos, agora Pochettino está buscando melhorias.

“Esse é um objetivo principal para nós, melhorar, fornecer uma boa plataforma para eles se apresentarem, para se sentirem confortáveis ​​toda vez que se juntam a nós. E então, para mim, não é um jogo amistoso para mim, ou é oficial. Quando eu era jogador da Argentina, Copa América, Copa do Mundo ou amistoso, tudo era a mesma coisa. Ir e mostrar que você é o melhor e vencer o jogo para seu país ou torcida e tudo, porque isso significa ser competitivo.”

O momento culminou em um turbilhão de dois meses para Crocker, cujo relacionamento anterior com Pochettino, de quando os dois estavam no Southampton, provou ser crítico. Trazer o argentino a bordo é um golpe para a USSF, e embora tenha passado mais de uma década desde que Crocker e Pochettino trabalharam juntos pela última vez, Crocker insistiu que o argentino não mudou.

“Acho que você pode passar muito tempo no jogo no nível mais alto e isso pode mudar algumas pessoas em termos do tipo de pessoa que elas são”, disse Crocker. “E acho que o impacto de Mauricio, quando eu estava no Southampton muitos, muitos anos atrás, quando ele chegou com Jesús e sua equipe, a maior coisa que todos lembram sobre Mauricio não é apenas que ele é um ótimo treinador, mas ele é o que eu chamo de um conector de pessoas.

“Então, alguém que pode construir relacionamentos extraordinários, não apenas com os jogadores que estão começando, mas com os jogadores que não estão no time, com a equipe do clube, desde alguém que pode trabalhar na bilheteria até alguém que pode trabalhar na equipe administrativa.”

Batson relembrou a primeira reunião que a USSF teve com Pochettino em Barcelona. Dada a reputação de Pochettino, a USSF não tinha certeza de quão receptivo ele seria. O que era para ser uma reunião de duas horas se transformou em cinco.

“Ficou claro desde o primeiro momento que eles estavam realmente interessados ​​e acho que o relacionamento com Matt e o vínculo deles ficaram muito aparentes desde o momento em que entramos, e isso foi se construindo e crescendo a partir daí”, disse Batson.

Cone chamou a gerente da equipe feminina dos EUA, Emma Hayes — que cruzou o caminho de Pochettino quando as duas estavam no Chelsea — de “nossa recrutadora secreta”, pois ela poderia dar a Pochettino uma visão privilegiada do trabalho na USSF.

“Acho que ajudou Mauricio ter alguém na Federação com quem ele pudesse falar abertamente sobre a federação e descobrir: ‘Essas pessoas são reais, certo?’ Porque passamos muito tempo com ele e sendo tão abertos, honestos e transparentes sobre o bom, o ruim, o feio do futebol dos EUA e no que ele estava se metendo, porque queríamos que, se ele escolhesse vir para cá, queríamos que ele soubesse exatamente no que estava se metendo.”

Cone também observou que o acordo não teria sido fechado sem a ajuda dos doadores da federação, incluindo Kenneth Griffin e Scott Godwin.

“Eu acho que como uma organização sem fins lucrativos, como uma federação, às vezes temos que ser um pouco criativos”, ela disse. “E eu sou muito grata por todos que se apresentaram e ajudaram a trazer ‘Poch’ para nossa seleção masculina nacional.”

E, ao que tudo indica, Pochettino está satisfeito por estar a bordo.

Enquanto alguns proclamaram o grupo atual como o mais talentoso que os EUA já produziram, Pochettino foi um pouco mais contido em sua avaliação, chamando-o de uma “geração muito boa de jogadores”.

Matt Crocker, da seleção de futebol dos EUA, à esquerda, senta-se com Mauricio Pochettino na sexta-feira em uma entrevista coletiva de apresentação. Imagens de Lucas Boland-Imagn

“Precisamos mostrar em campo que jogamos como um coletivo”, disse ele.

Pochettino chegou aos EUA na quarta-feira, um dia após seu acordo ter sido anunciado, e jantou na quinta-feira à noite com representantes do futebol americano.

Sua entrevista coletiva — na sexta-feira 13, para os supersticiosos — foi na sala de exibição do Warner Bros. Discovery, no número 30 da Hudson Yards, no extremo oeste do bairro de Manhattan, em Nova York, a apenas oito quarteirões de onde Berhalter foi apresentado no Glasshouse Chelsea em 4 de dezembro de 2018.

Pochettino comandou o Espanyol na Espanha (2009-12); Southampton (2013-14), Tottenham (2014-19) e Chelsea (2023-24) na Inglaterra; e o Paris Saint-Germain na França (2021-22), saindo após ganhar um título da Ligue 1.

Pochettino tem 637 dias antes da estreia dos americanos na Copa do Mundo em Inglewood, Califórnia, em 12 de junho de 2026. Seus primeiros jogos serão amistosos contra o Panamá em 12 de outubro em Austin, Texas, e no México três dias depois, e suas primeiras partidas competitivas serão nas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, em novembro.

É provável que Pochettino tenha seu grupo completo de jogadores disponível para apenas oito períodos de treinamento de uma semana antes que o time se reúna antes da Copa do Mundo. Os americanos são fracos em goleiros e defesas centrais e têm tido dificuldade em manter a disciplina em campo.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.