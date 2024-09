Pochettino treinará o primeiro jogo da Liga das Nações para os EUA em St. Louis

O novo técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, comandará sua primeira partida da Liga das Nações da Concacaf em 18 de novembro em St. Louis, depois que a US Soccer confirmou o Citypark para a partida em casa das quartas de final na segunda-feira.

A partida será a primeira de Pochettino em casa em uma competição oficial. Suas primeiras partidas são amistosos contra o Panamá em 12 de outubro em Austin, Texas, e o México três dias depois em Guadalajara.

O jogo será no Citypark de St. Louis, que abriu para a temporada de 2023 da Major League Soccer. O primeiro jogo da série de duas etapas será em 14 ou 15 de novembro. O adversário será determinado por partidas da fase de grupos em outubro.

Os EUA venceram as três primeiras edições do torneio, em 2021, 2023 e 2024.

Pochettino foi contratado para substituir Gregg Berhalter, que foi demitido após a eliminação dos americanos na primeira rodada da Copa América.

As quatro melhores equipes no índice de classificação da Concacaf entram na Liga das Nações na fase de quartas de final, com jogos de ida e volta, enquanto equipes de outros 12 países competirão pelas quatro vagas restantes na fase de grupos, disputada durante as janelas internacionais de setembro e outubro.

“Esta competição é uma parte importante da nossa preparação para a Copa do Mundo da FIFA de 2026”, disse Pochettino. “Como detentores, queremos defender este título e construir esta mentalidade vencedora.”