Polícia Militar do 11º BPM prende suspeito de tráfico de drogas em Porto Real do Colégio

Na última sexta-feira, dia 27 de setembro, a guarnição do Pelotão de Operações Especiais (Pelopes 2) do 11º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Penedo, realizou a prisão de um suspeito de tráfico de drogas na cidade de Porto Real do Colégio. O flagrante aconteceu durante um patrulhamento de rotina por volta das 17h45, quando os policiais avistaram um homem em atitude suspeita.

O indivíduo, identificado apenas pelas iniciais E.G.R., estava conduzindo uma motocicleta vermelha e, ao perceber a presença da viatura, tentou fugir, descartando uma bolsa plástica preta durante a tentativa de escapar. Ele entrou em uma residência próxima, mas foi rapidamente interceptado pela equipe do Pelopes.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito um canivete e dois aparelhos celulares. Após uma varredura na área, a bolsa descartada foi localizada. Dentro dela havia uma grande quantidade de entorpecentes: 58 bombinhas de substância análoga à maconha, um pedaço de maconha prensada, 133 pedras de crack e uma balança de precisão.

Segundo a Polícia Militar, E.G.R. não portava documentos no momento da abordagem, mas apresentou um alvará de soltura. Ainda no trajeto para a delegacia, o suspeito teve uma convulsão e precisou ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima, onde os médicos constataram o uso de drogas e álcool. Após receber atendimento médico, ele foi conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Material Apreendido:

58 bombinhas de maconha (65g)

1 pedaço de maconha prensada (400g)

1 cigarro de maconha (1g)

133 pedras de crack (18g)

1 canivete

2 aparelhos celulares

1 balança digital

O caso agora está sob a responsabilidade das autoridades competentes, que darão continuidade às investigações. A ação reforça o compromisso da Polícia Militar em combater o tráfico de drogas e manter a segurança nos municípios atendidos pelo 11º BPM.